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    • Haberler
    • 17.06.2022 08:45
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    • 17.06.2022 08:47
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    Karne almaya gitmek zorunlu mu? 17 Haziran karne saat kaçta alınacak 2022? e- Okul karne sorgulama 2022!

    Karne almaya gitmek zorunlu mu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bugün karne günü. Haberimizden merak ettiğiniz 2022 E-okul karne sonuçlarını takip edebilir ayrıca MEB e okul karne ve not durumu sorgulamalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. E okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) giriş sayfasına ziyaretler yoğunluk kazandı. Karne notlarına yönelik son güncellemeleri yakından takip eden öğrenciler ve ebeveynler sık sık E okul VBS sistemine erişim sağlamaya çalışıyor. Öte yandan karnelerin saat kaçta alınacğaı merak edildi. Peki, Karne almaya gitmek zorunlu mu? 17 Haziran karne saat kaçta alınacak 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Karne almaya gitmek zorunlu mu?

    Bugün milyonlarca öğrencinin karne günü.Öğrenciler verimli geçen bir yılın ardından yaz tatiline girecekler. Her karne döneminde karnelerin saat kaçta verileceği ile ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Karne almaya gitmek zorunlu mu? 17 Haziran karne saat kaçta alınacak 2022? e- Okul karne sorgulama 2022!

    KARNE ALMAK ZORUNLU MU?

    Karne günü karne almak için okula gitmek zorunlu değildir. Karnesini o gün alamayan öğrenci, okul idaresinden ilerleyen zamanlarda alabilir. Öğrenci karnesini almaya gitmediği için her hangi bir ceza uygulaması yapılmaz.

    KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

    17 Haziran Cuma günü Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.

    Karneler, Okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

    Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öte yandan anaokulu ve 1. sınıflar ise 5-9 Eylül'de okula uyum haftasına başlayacak.

        Yaz okulu başvuruları 18 Haziran'da bitiyor

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.
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