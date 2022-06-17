Karne almaya gitmek zorunlu mu? 17 Haziran karne saat kaçta alınacak 2022? e- Okul karne sorgulama 2022!

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

17 Haziran Cuma günü Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.

Karneler, Okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.