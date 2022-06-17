Bugün milyonlarca öğrencinin karne günü.Öğrenciler verimli geçen bir yılın ardından yaz tatiline girecekler. Her karne döneminde karnelerin saat kaçta verileceği ile ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Karne almaya gitmek zorunlu mu? 17 Haziran karne saat kaçta alınacak 2022? e- Okul karne sorgulama 2022!
KARNE ALMAK ZORUNLU MU?
Karne günü karne almak için okula gitmek zorunlu değildir. Karnesini o gün alamayan öğrenci, okul idaresinden ilerleyen zamanlarda alabilir. Öğrenci karnesini almaya gitmediği için her hangi bir ceza uygulaması yapılmaz.
KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
17 Haziran Cuma günü Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.
Karneler, Okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.