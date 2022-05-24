A’raf suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! A’raf suresinin fazileti nedir? A’raf suresi kaç ayet?

Araf suresi cennet ve cehennem kavramlarıyla ilgili suredir. Kuran'da 7. sure olarak da bilinir. Araf suresinin bahsettiği konu imanın önemidir. Surede Allah'a imanın dünya ve ahiret yaşamı için önemli olduğu anlatılır.
A'raf Suresi Kaç Ayet?
Araf suresinin ayet sayısı toplamda 206 ayetten oluşur.
A'raf Suresi Nasıl Okunur?
Araf suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Elif, lâm, mîm, sâd.
• Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike haracun minhu li tunzire bihî ve zikrâ lil mu'minîn(mu'minîne).
• Ittebiû mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tettebiû min dûnihî evliyâe, kalîlen mâ tezekkerûn(tezekkerûne).
• Ve kem min karyetin ehleknâhâ fe câehâ be'sunâ beyâten ev hum kâilûn(kâilûne).
• Fe mâ kâne da'vâhum iz câehum be'sunâ illâ en kâlû innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).
• Fe le nes'elennellezîne ursile ileyhim ve le nes'elennel murselîn(murselîne).
• Fe le nekussanne aleyhim bi ilmin ve mâ kunnâ gâibîn(gâibîne).
• Vel veznu yevme izinil hakk(hakku), fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).
• Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum bimâ kânû bi âyâtinâ yazlimûn(yazlimûne).
• Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
• Ve lekad halaknâkum summe savvernâkum summe kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), lem yekun mines sâcidîn(sâcidîne).
• Kâle mâ meneake ellâ tescude iz emertuke, kâle ene hayrun minhu, halaktenî min nârin ve halaktehu min tîn(tînin).
• Kâle fehbit minhâ fe mâ yekûnu leke en tetekebbere fîhâ fahruc inneke mines sâgirîn(sâgirîne).
• Kâle enzırnî ilâ yevmi yub'asûn(yub'asûne).
• Kâle inneke minel munzarîn(munzarîne).