🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! 👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı...

👩🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu kurumların kariuyeer hayaliyle yanıp tutuşan engelli vatandaşlar ÖSYM'nin düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katıldı ve şimdi ise sonuç araştırmasına başladı. İşte detaylar...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sınav sonuçları ÖSYM 2022 takvimine göre, 20 Mayıs 2022 Cuma günü açıklanacak. Belirtilen tarihte ÖSYM AİS üzerinden sonuçlar erişime açılacak.
EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
EKPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM aday işlemleri menüsünden T.C. kimlik ve şifre yardımı ile soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek ve kimlik bilgileri ile şifresini kullanarak sistme giriş yapabilir.
EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN