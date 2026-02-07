SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Günün Duası Haberleri

"Allah'ım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden sana sığınırım" | Peygamberimizin sağlık ve afiyet duası

Rabbimizin ihsan ettiği ruh ve beden sıhhati paha biçilemez birer emanettir. Bu nimetlerin şükrünü eda etmek, onları haramdan ve her türlü zarardan korumakla olur. Şifa yollarını ararken duanın feyzine ve bereketine sığınmak müminin en güçlü kalkanıdır. Peygamberimiz (s.a.s.) sahabeden Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağrıdığı zaman dua etmesini tavsiye etmiştir. İşte peygamberimizin sağlık ve afiyet için ettiği dua...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2026 , 12:57 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2026 , 13:12
Allah’ım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden sana sığınırım | Peygamberimizin sağlık ve afiyet duası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ruh ve beden sağlığı, Rabbimizin bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerdendir. Bu emaneti korumanın yolu haramdan uzak durmak ve şifa ararken duaya sarılmaktır. Peygamberimiz (s.a.s.), ağrı ve sıkıntı anlarında Allah'a yönelmeyi tavsiye ederek mümine güçlü bir manevi kalkan sunmuştur.

Peygamberimiz, Enes bin Malik'e ağrıyan yere el koyup besmele ile Allah'ın gücüne sığınarak dua etmesini tavsiye etti.Peygamberimiz, Enes bin Malik'e ağrıyan yere el koyup besmele ile Allah'ın gücüne sığınarak dua etmesini tavsiye etti.

Abdullah İbn Ömer (r.a.) diyor ki Resûlullah (s.a.s.)'ın dualarından biri şu idi:

Okunuşu: "Allâhümme innî e'ûzü bike min zevâli ni'metike ve tehavvüli 'âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî'ı sahatike."

Anlamı: "Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)

Ağrı duası 'Bismillahi, e'ûzü bi-'ızzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü min vece'î hâzâ' şeklinde okunur.Ağrı duası 'Bismillahi, e'ûzü bi-'ızzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü min vece'î hâzâ' şeklinde okunur.

Peygamberimiz sağlık ve afiyet için nasıl dua ederdi?

Peygamberimiz (s.a.s.); sahabeden Enes bin Malik'e, herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

Okunuşu: "Bismillahi, e'ûzü bi-'ızzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü min vece'î hâzâ."

Peygamberimiz bu duanın okunmasını tavsiye ederdi. (Fotoğraf: AA)Peygamberimiz bu duanın okunmasını tavsiye ederdi. (Fotoğraf: AA)

Anlamı: 'Allah'ın adı ile, şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım' de. Sonra elini kaldır, sonra bu duayı üç beş defa tekrar et." (Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, No: 1126)

Taşında dua avlusunda tarih var: Dünyanın en çok ziyaret edilen camileriTaşında dua avlusunda tarih var: Dünyanın en çok ziyaret edilen camileri
Taşında dua avlusunda tarih var: Dünyanın en çok ziyaret edilen camileri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul’da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye’ye geliyor
Epstein yüz nakli mi yaptırdı? Hapse girmeden önce estetik cerrahla görüştüğü ortaya çıktı
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak’tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
Suriye’nin enerjisi Türkiye’ye emanet: Maden için ekip gitti
CHP’de ajan kavgası! Tanju Özcan Sezgin Tanrıkulu’na salladı: Boş konuşuyorsun TR705!
Primi tamamlayan esnaf için yeni düzenleme! 7200 gün ile kadınlar 56 erkekler 58 yaşında emekli olabilecek
Kante hamlesi Fred’i köşeye sıkıştırdı: Bu saatte nereye gideyim!
Restoranlardan yeni dönem: Kuver gitti POS’tan tercihli bahşiş geldi
Küresel şebekenin genetik laboratuvarı: Epstein’ın üstün ırk ve LGBT planı ifşa oldu!
TOKİ 3.541 konut için kura çekiyor! Kırıkkale ve Yalova’da büyük heyecan
Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor
Aynı Yağmur Altında için geri sayım başladı: İlk bölümde nefesler kesilecek
Epstein’in ölümünde Trump iddiası: Mark Epstein’den FBI’a suikast ihbarı
Başkan Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Aile Yılı modeli dünyaya örnek oldu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Ali Kaya tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine sert tepki: Bunların bitmez dediği evler burada
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’da Gazze için yürek yakan ağıt! Cem Adrian’ın kariyerinde bir ilk: Bu dramı unutturmayan her projede varım
ClubHouse Bebek’e uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
MİT’ten Mossad casuslarına İstanbul’da operasyon: Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı
6 Şubat’ın ardından 3 yıl! TAKVİM’e konuşan Uğur Aslan’dan sosyal medya manipülasyonlarına sert tepki: Gerçek burada tüm çıplaklığıyla duruyor