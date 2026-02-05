Taşında dua avlusunda tarih var: Dünyanın en çok ziyaret edilen camileri
Yeryüzünün farklı köşelerinde Müslümanlar Allah’a yönelen kalplerin buluştuğu camileri inançla yükseltti. Yüzyıllara meydan okuyan mübarek mabedler dualar, geçmişten gelen hatıralar ve taşıdığı manevi derinlikle bugün de milyonları kendine çağırıyor. İşte Sultanahmet'ten Şah Camii'ne dek dünyanın en çok ziyaret edilen camileri...
- Mescid-i Haram, Mekke'de bulunan Kabe'yi çevreleyen dünyanın en büyük ve en kutsal camisidir.
- Mescid-i Nebevi, Medine'de Hz. Peygamber ve ashabı tarafından inşa edilmiş ve Peygamber'in kabrini barındıran İslam dünyasının ikinci en kutsal mekanıdır.
- Sultanahmet Camii, 17. yüzyılda Sultan I. Ahmed tarafından İstanbul'da inşa ettirilmiş ve 20 binden fazla İznik çinisiyle süslenmiştir.
- El-Ezher Camii, 970 yılında Fatımiler tarafından Kahire'de inşa edilmiş ve bin yılı aşkın süredir İslam dünyasının en köklü eğitim kurumlarından biri olarak faaliyet göstermektedir.
- Şah Camii, Safevi döneminde İsfahan'da inşa edilmiş ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nakş-ı Cihan Meydanı'nın bir parçasıdır.
İslam'ın mührü olan camiler kalplerin huzur bulduğu, alınların secdeye vardığı kıymetli mabetlerdir. İşte tarihin ve imanın harmanlandığı düny7anın en çok ziyaret edilen camileri...
Sultanahmet Camii (İstanbul, Türkiye)
Dünya çapında "Mavi Camii" (Blue Mosque) olarak ün salan bu şaheser Osmanlı İmparatorluğu'nun estetik anlayışını günümüze taşıyan en zarif yapılardan biridir. 17. yüzyılda Sultan I. Ahmed tarafından inşa ettirilen cami, özellikle iç mekanını süsleyen 20 binden fazla göz alıcı İznik çinisiyle tanınır.Altı minaresiyle İstanbul'un silüetini taçlandıran bu yapı, sadece ibadet edenlerin değil, her yıl yüz binlerce turistin hayranlıkla ziyaret ettiği kültürel bir çekim merkezidir.
Şah Camii / İmam Camii (İsfahan, İran)
Safevi döneminin mimari dehasını yansıtan Şah Camii, İran'ın en görkemli yapılarından biri olarak kabul edilir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nakş-ı Cihan Meydanı'nın bir parçası olan cami, mozaik çinileri ve muazzam mukarnas işçiliğiyle bir sanat eserini andırır. Turkuaz tonlarının hakim olduğu kubbesi ve her köşesinde hissedilen estetik zenginlik burayı hem tarih meraklıları hem de sanatseverler için vazgeçilmez bir durak haline getirmiştir.
El-Ezher Camii (Kahire, Mısır)
970 yılında Fatımiler tarafından temelleri atılan El-Ezher, bir ibadethane olmanın ötesinde, İslam dünyasının en köklü eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilir.Bin yılı aşkın tarihi boyunca ilim merkezi olma özelliğini koruyan bu yapı Osmanlı döneminde kazandığı özerk yapısıyla binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmıştır.Evliya Çelebi'nin notlarında da yer bulan bu kadim cami, günümüzde hala hem akademik dünyadan hem de turizm çevrelerinden yoğun ilgi görmektedir.
Mescid-i Nebevi (Medine, Suudi Arabistan)
İslam dünyasının ikinci en kutsal mekanı olan Mescid-i Nebevi, bizzat Hz. Peygamber (SAV) ve ashabı tarafından inşa edilmiştir. Peygamber Efendimizin kabrini de içinde barındıran bu muazzam külliye, "Peygamber Camii" olarak da anılır.İlk dönem İslam devletinin idari merkezi olarak kullanılan yapı, asırlar boyunca farklı İslam devletleri tarafından titizlikle korunmuş ve genişletilmiştir. Günün her saati dünyanın dört bir yanından gelen müminleri ağırlayan cami, manevi huzurun ve İslam kardeşliğinin kalbidir.
Mescid-i Haram (Mekke, Suudi Arabistan)
Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi çevreleyen Mescid-i Haram, dünyanın en büyük ve en kutsal camisidir. Kur'an-ı Kerim'de adı defalarca geçen bu mübarek mekan, yeryüzündeki en geniş avluya ve en büyük ibadet kapasitesine sahiptir.Osmanlı Devleti döneminde II. Selim ve III. Murad'ın katkılarıyla mimari zirvesine ulaşan yapı, klasik Osmanlı kubbeleriyle harmanlanmış devasa bir alandır. Her yıl Hac ve Umre ibadetleri vesilesiyle milyonlarca insanı tek bir çatı altında birleştiren Mescid-i Haram, yeryüzünün ruhani merkez üssüdür.
Kaynak: Fikriyat