Taşında dua avlusunda tarih var: Dünyanın en çok ziyaret edilen camileri

El- Ezher Camii. (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



El-Ezher Camii (Kahire, Mısır)



970 yılında Fatımiler tarafından temelleri atılan El-Ezher, bir ibadethane olmanın ötesinde, İslam dünyasının en köklü eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilir.Bin yılı aşkın tarihi boyunca ilim merkezi olma özelliğini koruyan bu yapı Osmanlı döneminde kazandığı özerk yapısıyla binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmıştır.Evliya Çelebi'nin notlarında da yer bulan bu kadim cami, günümüzde hala hem akademik dünyadan hem de turizm çevrelerinden yoğun ilgi görmektedir.

Mescid-i Nebevi. (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



Mescid-i Nebevi (Medine, Suudi Arabistan)



İslam dünyasının ikinci en kutsal mekanı olan Mescid-i Nebevi, bizzat Hz. Peygamber (SAV) ve ashabı tarafından inşa edilmiştir. Peygamber Efendimizin kabrini de içinde barındıran bu muazzam külliye, "Peygamber Camii" olarak da anılır.İlk dönem İslam devletinin idari merkezi olarak kullanılan yapı, asırlar boyunca farklı İslam devletleri tarafından titizlikle korunmuş ve genişletilmiştir. Günün her saati dünyanın dört bir yanından gelen müminleri ağırlayan cami, manevi huzurun ve İslam kardeşliğinin kalbidir.