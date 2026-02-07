AK Parti’den Özgür Özel’e deprem turisti tepkisi: "İnsan utanır!"

Özel'in konuşmasında CHP'li belediyelerce sağlanan çöp konteynerleri, araçlar, kilit taşları ve bir kültür merkezi vaadi gibi yardımlar sıralandı.

Devletin Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde gece gündüz demeden yaraları sarmak için seferber olduğu bir dönemde, CHP yönetiminin "deprem turizmi" eleştirilerine konu olan ziyaret ve açıklamalarla yüzyılın felaketini siyasete malzeme etmeyi sürdürdüğü değerlendirmeleri yapıldı. Depremde büyük yıkıma uğrayan 11 şehir, kamu kaynaklarıyla yürütülen yoğun çalışmalar sonucu altyapısı, konutları ve sosyal alanlarıyla yeniden inşa edilirken, CHP liderinin bu tabloyu görmezden gelmesi tepki çekti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti hükümetinin 3 yıl gibi kısa sürede 11 ili yeniden ayağa kaldırdığı kapsamlı çalışmaları görmezden gelen açıklamalarda bulundu. Depremden en ağır etkilenen şehirlerde devletin yürüttüğü geniş çaplı konut, altyapı ve şehircilik hamleleri yerine, CHP'li belediyelerin sınırlı ve sembolik yardımlarını uzun uzun sıralayan Özel'in sözleri, siyasi istismar eleştirilerini beraberinde getirdi.

CHP LİDERİ, KONTEYNER VE ARAÇ YARDIMLARINI ANLATTI

Özgür Özel'in Doğanşehir'de yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin ilçeye sağladığı yardımlar tek tek sıralandı. Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 110 çöp konteyneri, bir minibüs ve bir kadın-aile-gençlik merkezi yapacağını ifade etti. Ankara Çankaya Belediyesinin 50 çöp konteyneri ve park malzemeleri gönderdiğini söyleyen Özel, Adıyaman Belediyesinin de cami temizleme aracı ve çeşitli araç takviyelerinde bulunduğunu dile getirdi.

İzmir Buca Belediyesinin "dijital dershane" yapacağını belirten Özel, kilit taşlarının Ege bölgesindeki belediyelerden temin edildiğini aktardı. İstanbul Sancaktepe Belediyesinin bir pikap ve bir minibüs gönderdiğini, İzmir Torbalı Belediyesinin ise Doğanşehir'de bir kültür ve yaşam merkezi yapma sözü verdiğini söyleyen Özel, söz konusu belediye başkanının sel nedeniyle programa katılamadığını ifade etti. Konuşmasının sonunda "Depremde siyaset olmaz" diyen Özel'in bu sözleri, kendi anlatımıyla çelişki olarak değerlendirildi.