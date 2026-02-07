AK Parti’den Özgür Özel’e deprem turisti tepkisi: "İnsan utanır!"
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya Doğanşehir’de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devletin 11 ilde yürüttüğü ve 455 bin konutu kapsayan devasa yeniden inşa hamlesini görmezden gelerek, CHP’li belediyelerin çöp konteyneri ve araç gibi sınırlı yardımlarını öne çıkardı. Özel’in bu tavrı "siyasi istismar" eleştirilerine neden olurken, AK Parti cephesinden Özel'in açıklamalarına "şaka gibi" ve "deprem turisti" tepkisi geldi.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde partisinin belediyeleri tarafından yapılan yardımları anlattı.
- AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Özgür Özel'i hükümetin 11 ildeki kapsamlı yeniden inşa çalışmalarını görmezden gelmekle ve siyasi istismar yapmakla eleştirdi.
- Özel'in konuşmasında CHP'li belediyelerce sağlanan çöp konteynerleri, araçlar, kilit taşları ve bir kültür merkezi vaadi gibi yardımlar sıralandı.
- AK Parti, CHP yönetimini "deprem turizmi" yapmakla ve felaketi propaganda malzemesine dönüştürmekle suçladı.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti hükümetinin 3 yıl gibi kısa sürede 11 ili yeniden ayağa kaldırdığı kapsamlı çalışmaları görmezden gelen açıklamalarda bulundu. Depremden en ağır etkilenen şehirlerde devletin yürüttüğü geniş çaplı konut, altyapı ve şehircilik hamleleri yerine, CHP'li belediyelerin sınırlı ve sembolik yardımlarını uzun uzun sıralayan Özel'in sözleri, siyasi istismar eleştirilerini beraberinde getirdi.
Devletin Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde gece gündüz demeden yaraları sarmak için seferber olduğu bir dönemde, CHP yönetiminin "deprem turizmi" eleştirilerine konu olan ziyaret ve açıklamalarla yüzyılın felaketini siyasete malzeme etmeyi sürdürdüğü değerlendirmeleri yapıldı. Depremde büyük yıkıma uğrayan 11 şehir, kamu kaynaklarıyla yürütülen yoğun çalışmalar sonucu altyapısı, konutları ve sosyal alanlarıyla yeniden inşa edilirken, CHP liderinin bu tabloyu görmezden gelmesi tepki çekti.
CHP LİDERİ, KONTEYNER VE ARAÇ YARDIMLARINI ANLATTI
Özgür Özel'in Doğanşehir'de yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin ilçeye sağladığı yardımlar tek tek sıralandı. Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 110 çöp konteyneri, bir minibüs ve bir kadın-aile-gençlik merkezi yapacağını ifade etti. Ankara Çankaya Belediyesinin 50 çöp konteyneri ve park malzemeleri gönderdiğini söyleyen Özel, Adıyaman Belediyesinin de cami temizleme aracı ve çeşitli araç takviyelerinde bulunduğunu dile getirdi.
İzmir Buca Belediyesinin "dijital dershane" yapacağını belirten Özel, kilit taşlarının Ege bölgesindeki belediyelerden temin edildiğini aktardı. İstanbul Sancaktepe Belediyesinin bir pikap ve bir minibüs gönderdiğini, İzmir Torbalı Belediyesinin ise Doğanşehir'de bir kültür ve yaşam merkezi yapma sözü verdiğini söyleyen Özel, söz konusu belediye başkanının sel nedeniyle programa katılamadığını ifade etti. Konuşmasının sonunda "Depremde siyaset olmaz" diyen Özel'in bu sözleri, kendi anlatımıyla çelişki olarak değerlendirildi.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: "ŞAKA GİBİ, İNSAN UTANIR"
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden sert tepki geldi. Faruk Acar, yaptığı değerlendirmede, CHP liderinin sözlerini "şaka gibi" ifadeleriyle eleştirdi. Acar, tarihin en büyük afetlerinden birinin ardından devletin birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada eş zamanlı bir yeniden inşa süreci yürüttüğünü vurguladı.
Acar, 455 bin konutla birlikte 11 şehrin neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa edildiğini belirterek, bu sürecin dünya kamuoyu tarafından da yakından izlendiğini ve takdirle karşılandığını kaydetti. Buna karşın, birkaç sokakta döşenen kilit taşı ve sınırlı sayıda çöp konteyneri üzerinden siyasi övünç çıkarılmasını "acziyet" olarak nitelendirdi.
AK PARTİ'DEN DEPREM TURİSTLERİ ELEŞTİRİSİ
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, deprem yıl dönümünde bölgeye gelen CHP Genel Başkanı'nın, felaket alanını "turist edasıyla" dolaştığını ve kamuoyunun akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yaptığını söyledi. Kaybedilen canlara ve acılı ailelere duyulan saygı gereği bugüne kadar sessiz kalındığını ifade eden Acar, buna rağmen "gerçekle bağını koparmış" bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.
Acar, şehirlerin hangi emeklerle ayağa kaldırıldığının sahada görülmediğini, bu nedenle yapılan devasa çalışmaların idrak edilemediğini savunarak, yalan ve çarpıtma üzerinden yürütülen bu siyasetin hükmünü milletin vicdanına bıraktıklarını kaydetti. Deprem acısının propaganda malzemesine dönüştürülmesini eleştiren Acar, bu yaklaşımın ne milletin hafızasında ne de Türkiye'nin siyasi ciddiyetinde bir karşılığı olacağını vurguladı.