Ankara’da suç örgütüne operasyon; 16 gözaltı

ANKARA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütü takibe alındı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Özel Harekat desteğiyle düzenlenen operasyonda; silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A.'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.