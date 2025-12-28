Ankara’da suç örgütüne operasyon; 16 gözaltı
Ankara’da polisin, silah ticareti ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütü takibe alındı.
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Özel Harekat desteğiyle düzenlenen operasyonda; silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A.'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli yakalandı.
SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.