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Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü

Dijital mecranın karanlık dehlizlerinden beslenerek, küfür, hakaret ve iftirayı kendine meslek edinmiş olan Levent Gültekin isimli bir tetikçi, yeni bir saldırı videosu ile Turkuvaz Medya’yı ve Takvim’i hedef aldı. “Bir haftadır canım sıkkın, evde gözaltına alınmayı bekliyorum” diyen Gültekin, korkunun yüzü ve sözlerine yansıdığı son yayınında, yalan ve iftirayı aleni biçimde karakter edindiğini belli etti. TAKVİM, Erdoğan'ın mahremine uzatılan ele karşı dik duruş sergiledi. "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Levent Gültekin panikledi. "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak takke düştü, müfteri göründü... Kendi sözleri Gültekin'i yalanlamaya yetti.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 15:08 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 17:09
Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü

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    Başlıkların Devamı

    Sözde "muhalif" kimliğiyle tanınan Levent Gültekin, 27 Ocak 2025 günü "Dizi sektörü hedefte, kim, ne yapmak istiyor?" başlıklı 20 dakikalık bir video paylaştı.

    Bahse konu videoda İletişim Başkanlığı'na yönelik birtakım iddialar dile getirip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, kızı, damadı ve damadının ağabeyini "mafya ve çete" olmakla ve yargıya müdahale etmekle itham etti. Gültekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun için "diyalog ve normalleşme taraftarı" derken Başkan Erdoğan'ın ailesine "Herkesi ezelim, yakalım, yıkalım" diyen "kaos kanadı" iftirasını attı.

    Levent Gültekin 27 Ocak 2025 tarihli Youtube videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine iftira attı (Takvim.com.tr)Levent Gültekin 27 Ocak 2025 tarihli Youtube videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine iftira attı (Takvim.com.tr)

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLE EFRADINA "MAFYA" VE "ÇETE" DEYİP DİL UZATTI

    Fitne odaklı videoda "Partide iki kanat var. Eğer varlığını bu damat ve üzerinden koruyorsa hemen bunlarla iş tutuyor. Hayır varlığı bu taraftan yürüyorsa uzak duruyor. Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasını destekleyenler arasında AK Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri de var. İnanılmaz bir mafya düzeni var. Hiç birimizin artık Türkiye'de malı canı işi mesleği garanti altında değil" şeklindeki suçlamalar yer aldı.

    Maske düştü müfteri göründü!


    Gültekin, "aile konusunda çok hassas" olan Erdoğan'ın aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemediğini öne sürerek Emine Erdoğan, Esra Erdoğan Albayrak'a "mafya ve çete" imasında bulunup aleni bir şekilde hem hedef gösterip hakaret boyutuna uluşan sözler sarf etti:

    "Burada aile var. Erdoğan'ın damadı, kızı, damadının kardeşi, muhtemelen eşi de. Aile, damat, kız, eş. Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar."

    Fitne girişimiFitne girişimi

    TAKVİM BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHREMİNE DİL UZATTIRMADI! LEVENT GÜLTEKİN PANİKLEDİ

    Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş geçtiğimiz gün (19 Şubat 2025) "Fitne Girişimi" başlıklı bir yazı kaleme alıp, 27 Ocak 2025'ten bugüne mezkur iddia ve iftiraları neden yalanlanmadığını kamuoyu adına sordu. Kızıltaş daha sonra "Fitne girişimi ya da…" başlıklı yeni yazısıyla "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu gündeme getirdi.

    Kirli tezgahlarda planlanan karanlık algı operasyonunun taşeronluğunu yürüten Gültekin, bugün yayımladığı Youtube videosunda "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak kendi sözleri Levent Gültekin'i yalanlamaya yetti.

    Maske düştü müfteri göründü!

    27 gün önceki videosunda yer alan ifadeleriyle birbirini tutmayan Gültekin, çarpıtma ve iftirada sınır tanımadığını da gösterdi. Daha da önemlisi izleyici kitlesine bile saygısını kaybeden Gültekin, yalanı bu derece diline yuva yaptığını da kanıtladı.

    Bugün Youtube programında arka planda kalan bir kişinin "Nasıl geçti hafta sonunuz? Canınızı sıkmışlar herhalde." sorusuyla açılış yapan Gültekin'in yorgun ve endişeli hali, "Ben yaklaşık bir haftadır evde gözaltına alınmayı bekliyordum. Size pek çaktırmadan programları yaptım ama bir haftadır her an kapı çalınacak gözaltına alınacağım diye." sözlerine yansıdı.

    Fitne girişimi ya da…Fitne girişimi ya da…

    Gerginliğini son yayınındaki yeni yalan ve iftiralarına yansıtan Gültekin'in, daha dün dünya alem herkesin Youtube yayınında izlediği, Başkan Erdoğan'ın eşi ve kızına "mafya" diyerek iftira attığı sözleri kendisi sarfetmemiş gibi davrandı. Üstüne Turkuvaz Medya ve Takvim'i hedef gösteren Gültekin, "Turkuvaz Medya bunu aldı büyük bir kampanyaya dönüştürdü. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine hakaret etmişim gibi bir kampanyaya dönüştürdü. Yetmedi savcılığa şikayet ettiler." ifadeleriyle, Başkan Erdoğan'ın ailesini açıkça diline dolayıp iftira attığı sözlerini de unuttu.

    Yalanını örtmek için de "Gerçekten utanmıyor musunuz kendi kişisel kavganıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini perde yapmayı.", "Ben orda aileyle ilgili en ufak bir şey söylemedim. Sadece babalık duygusundan dolayı aileden gelen taleplere "hayır diyemiyordur" dedim. Cümlem bu." gibi hakareti diline pelesenk etmiş Gültekin, utanmadan yalan söyleyip "Utanmıyor musunuz" dedi.

    "Siz manyak mısınız gibi" ifadelerle kirli bir dil kullanan Levent Gültekin, ettiği hakaret ve iftiraya dönük suç duyurusunu "Savcıyı devreye sokarak beni gözaltına aldıracaklar" gibi bir yalana dönüştüren Gültekin'in maskesini 27 Ocak'taki yayını dakika dakika düşürdü.

    Maske düştü müfteri göründü!

    Ismarlama tetikçinin 27 Ocak 2025 tarihli videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik "Erdoğan aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemiyor. Burada aile var. Damat, damadın kardeşi, kızı, muhtemelen eşi de dahil olmuştur kız olunca. Aslında iktidarın ne kadar kırılgan yapı içerisinde olduğunu gösteriyor. Aile, damat, kız, eş... Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar" dediği görüldü.

    Kiralık tetikçi, "Burada bir yapı var, o yapı Erdoğan'ı tam bir diktatöre dönüştürme çabası içerisinde. Bunlar mı bütün yargıyı harekete geçiriyor. Bu 4 kişi mi? Aynı mafya usulü dediğim gibi" sözleriyle Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira attı.

    Dün Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti (Takvim.com.tr)Dün Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti (Takvim.com.tr)

    YALANLAR ORTADA YA CEVAPLANMAYAN SORULAR

    Yeni videosuyla yalan, hakaret ve iftirada daha da ileri giden Levent Gültekin, kamuoyunun merak ettiği kritik sorulara da cevap vermedi. Yazarımız Ekrem Kızıltaş'ı da hedef alıp hakaret eden Gültekin, son açıklamalarında 27 Ocak'taki yayınında bahsettiği, "Bana geldiler anlattılar", "Bana şablon verdiler kim kimle çalışıyor gördüm", "Ben sordum o da cevap verdi", "Bana doküman verdiler" gibi ifadeler kullanarak işaret ettiği "sır isim"den da bahsetmedi. Sipariş video ile suçüstü olan Gültekin'e gidip Başkan Erdoğan ve ailesini alçakça hedefe oturtanların kimliği merak ediliyor.

    GÖZALTI YALANINI KİM SİPARİŞ ETTİ?

    Turkuvaz Medya'ya attığı iftiralarla ilgili olarak savcılığa yapılan ve demokratik bir hak olan suç duyurusunu, "Savcının kapısında 3 gün beklediler beni gözaltına aldırmak için" yalanıyla Levent Gültekin'e kim sipariş etti?

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