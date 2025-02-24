Sözde "muhalif" kimliğiyle tanınan Levent Gültekin , 27 Ocak 2025 günü "Dizi sektörü hedefte, kim, ne yapmak istiyor?" başlıklı 20 dakikalık bir video paylaştı. Bahse konu videoda İletişim Başkanlığı'na yönelik birtakım iddialar dile getirip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi, kızı, damadı ve damadının ağabeyini "mafya ve çete" olmakla ve yargıya müdahale etmekle itham etti. Gültekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun için "diyalog ve normalleşme taraftarı" derken Başkan Erdoğan'ın ailesine "Herkesi ezelim, yakalım, yıkalım" diyen "kaos kanadı" iftirasını attı.

"Burada aile var. Erdoğan'ın damadı, kızı, damadının kardeşi, muhtemelen eşi de. Aile, damat, kız, eş. Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar."

Gültekin, "aile konusunda çok hassas " olan Erdoğan'ın aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemediğini öne sürerek Emine Erdoğan, Esra Erdoğan Albayrak'a "mafya ve çete" imasında bulunup aleni bir şekilde hem hedef gösterip hakaret boyutuna uluşan sözler sarf etti:

Fitne odaklı videoda "Partide iki kanat var. Eğer varlığını bu damat ve üzerinden koruyorsa hemen bunlarla iş tutuyor. Hayır varlığı bu taraftan yürüyorsa uzak duruyor. Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasını destekleyenler arasında AK Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri de var. İnanılmaz bir mafya düzeni var. Hiç birimizin artık Türkiye'de malı canı işi mesleği garanti altında değil" şeklindeki suçlamalar yer aldı.

TAKVİM BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHREMİNE DİL UZATTIRMADI! LEVENT GÜLTEKİN PANİKLEDİ

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş geçtiğimiz gün (19 Şubat 2025) "Fitne Girişimi" başlıklı bir yazı kaleme alıp, 27 Ocak 2025'ten bugüne mezkur iddia ve iftiraları neden yalanlanmadığını kamuoyu adına sordu. Kızıltaş daha sonra "Fitne girişimi ya da…" başlıklı yeni yazısıyla "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu gündeme getirdi.

Kirli tezgahlarda planlanan karanlık algı operasyonunun taşeronluğunu yürüten Gültekin, bugün yayımladığı Youtube videosunda "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak kendi sözleri Levent Gültekin'i yalanlamaya yetti.

27 gün önceki videosunda yer alan ifadeleriyle birbirini tutmayan Gültekin, çarpıtma ve iftirada sınır tanımadığını da gösterdi. Daha da önemlisi izleyici kitlesine bile saygısını kaybeden Gültekin, yalanı bu derece diline yuva yaptığını da kanıtladı.

Bugün Youtube programında arka planda kalan bir kişinin "Nasıl geçti hafta sonunuz? Canınızı sıkmışlar herhalde." sorusuyla açılış yapan Gültekin'in yorgun ve endişeli hali, "Ben yaklaşık bir haftadır evde gözaltına alınmayı bekliyordum. Size pek çaktırmadan programları yaptım ama bir haftadır her an kapı çalınacak gözaltına alınacağım diye." sözlerine yansıdı.

Gerginliğini son yayınındaki yeni yalan ve iftiralarına yansıtan Gültekin'in, daha dün dünya alem herkesin Youtube yayınında izlediği, Başkan Erdoğan'ın eşi ve kızına "mafya" diyerek iftira attığı sözleri kendisi sarfetmemiş gibi davrandı. Üstüne Turkuvaz Medya ve Takvim'i hedef gösteren Gültekin, "Turkuvaz Medya bunu aldı büyük bir kampanyaya dönüştürdü. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine hakaret etmişim gibi bir kampanyaya dönüştürdü. Yetmedi savcılığa şikayet ettiler." ifadeleriyle, Başkan Erdoğan'ın ailesini açıkça diline dolayıp iftira attığı sözlerini de unuttu.

Yalanını örtmek için de "Gerçekten utanmıyor musunuz kendi kişisel kavganıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini perde yapmayı.", "Ben orda aileyle ilgili en ufak bir şey söylemedim. Sadece babalık duygusundan dolayı aileden gelen taleplere "hayır diyemiyordur" dedim. Cümlem bu." gibi hakareti diline pelesenk etmiş Gültekin, utanmadan yalan söyleyip "Utanmıyor musunuz" dedi.

"Siz manyak mısınız gibi" ifadelerle kirli bir dil kullanan Levent Gültekin, ettiği hakaret ve iftiraya dönük suç duyurusunu "Savcıyı devreye sokarak beni gözaltına aldıracaklar" gibi bir yalana dönüştüren Gültekin'in maskesini 27 Ocak'taki yayını dakika dakika düşürdü.

Ismarlama tetikçinin 27 Ocak 2025 tarihli videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik "Erdoğan aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemiyor. Burada aile var. Damat, damadın kardeşi, kızı, muhtemelen eşi de dahil olmuştur kız olunca. Aslında iktidarın ne kadar kırılgan yapı içerisinde olduğunu gösteriyor. Aile, damat, kız, eş... Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar" dediği görüldü.

Kiralık tetikçi, "Burada bir yapı var, o yapı Erdoğan'ı tam bir diktatöre dönüştürme çabası içerisinde. Bunlar mı bütün yargıyı harekete geçiriyor. Bu 4 kişi mi? Aynı mafya usulü dediğim gibi" sözleriyle Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira attı.