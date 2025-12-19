PODCAST
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 12:40
AK Parti'nin, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında hazırladığı 3 aşamalı planın yer aldığı yaklaşık 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan rapor bugün TBMM Başkanlığına da iletildi.
