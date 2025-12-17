Adliyedeki hırsızlıkta firari şüpheli ve eşine kırmızı bülten

ADLİYEDE ŞOK HIRSIZLIK

Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süre işe gelmemesi üzerine yapılan denetimde, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YURT DIŞINA KAÇTI

Savcılık, Erdal Timurtaş ve odanın anahtarının bulunduğu Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan incelemede Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Kemal D. ise gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki altın ve gümüşleri çaldıkları belirlenen Erdal ve Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten talebi kabul edildi. Şüphelilerin yakalanması için uluslararası arama başlatıldı.