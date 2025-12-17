PODCAST CANLI YAYIN
Adliyedeki hırsızlıkta firari şüpheli ve eşine kırmızı bülten

Adliyedeki hırsızlıkta firari şüpheli ve eşine kırmızı bülten

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak İngiltere'ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ADLİYEDE ŞOK HIRSIZLIK

Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süre işe gelmemesi üzerine yapılan denetimde, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YURT DIŞINA KAÇTI

Savcılık, Erdal Timurtaş ve odanın anahtarının bulunduğu Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan incelemede Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Kemal D. ise gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki altın ve gümüşleri çaldıkları belirlenen Erdal ve Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten talebi kabul edildi. Şüphelilerin yakalanması için uluslararası arama başlatıldı.

Bunlar da Var

Edirne’de feci çarpışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı!
Edirne’de feci çarpışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı!
Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı
CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle