Huzurevinde yaşlı adama darp kamerada!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece'deki bir özel huzuruevinde yaşanan skandala ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken Sorumlu Müdür'ün çalışma onayı iptal edildi.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet" başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde 2023 yılında yaşanan ve Abdulkadir Taşar adlı kişinin darbedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

2023 Temmuz ayında kaydedildiği düşünülen görüntülerde, huzurevi sahibinin eşi Erol Konuk'un Taşar'a bağırdığı, ittiği ve fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDEN 1 YIL SONRA VEFAT ETTİ

Veryansın Tv'nin haberine göre, Konuk'un huzurevinde faaliyette olduğu dönemlerde bu ve benzeri birçok olayın yaşandığı ve kamera kayıtlarının silindiği de iddialar arasında. Darbedilen Taşar'ın 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği ve naaşına otopsi yapılmadığı öğrenildi.

YORUMLARDA DİKKAT ÇEKTİ

Özel Bakımevi hakkında bir ay önce yapıldığı belirlenen bir yorumda, "Burası "Huzur ve Bakım" evi. Garip annem vardığının ilk günü önce bahçede oturuyor. İlk resimlerini ve bakim evine geldiği günkü halini aşağıdaki resimlerde göreceksiniz. Gayet iyi ve sağlam, sigarasını içiyor. Sonra, o yorgunluğu ile içeri alınıp, aynı, ilk gün tamamı ile zorbalıkla soyuluyor ve en mahrem yerlerine kadar fotoğraflanıyor! Kolunu sakatlıyorlar ve omuzunda çatlaklarla bir sure o şekilde tutuluyor. Sonrasında neler oldu, nasıl tamamı ile kendinden geçmiş bir şekilde, yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı, oraların kaydı yok!" ifadeleri kullanıldı.

"BİZİM PROSEDÜRÜMÜZ BU"

Yapılan yorumda yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Siz 88 yaşındaki, bir yaşlıya nasıl böyle insanlık dışı davranışlar, zorbalıklar yaparsınız diye sorduğumuzda; bakım evi sahibi 'Bizim prosedürümüz bu ilk gün bütün yaşlılar soyuluyor, fotoğraflanıyor'. 'Anneniz agresifti, kendini yerlere attı, yataktan düştü" diye cevap verildi. Annem 4 gündür hastanede ve kendi hayatını artık sürdüremeyecek şekilde!" iddialarında bulunuldu.

İDDİALAR KAN DONDURDU

Yapılan farklı bir yorumda, "Ananem bu bakımevine bastonu ile yürüyerek girdi, ama 10 gün sonra kolundan ve kalçasından yaralanarak ve yatalak bir sekilde hastaneye kaldırıldı. Mahrem yerleri kapatılmadan çıplak fotoğrafları çekildi, insanlık dışı bir muameleye maruz kaldi. Yataktan düşerek öldüğü söylendi ve yerlerde yattı. Bunun bize normal bir prosedür olduğu söylendi. Şuan hala hastanede hayati tehlikesi var. Hastane polisi de ananemin durmunu gördükten sonra bu bakımevini arayarak olaya dahil oldu. 5.0 yorumlar görünce güvenip teslim ettik fakat şuan hayati tehlikede." iddiaları dikkat çekti.