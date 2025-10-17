Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"

694 MİLYON TONLUK KAYNAK

Muhalefetin "Nadir Toprak Elementleri satılıyor" iddiasını Başkan Erdoğan sert bir dille yalanladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Eskişehir'deki sahaya ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını ve çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğunun tespit edildiğin belirtti. Erdoğan, "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVE SAHİBİZ"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin Nadir Toprak Elenmentleri hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, Türkiye'nin Çin'in ardından en büyük rezerve sahip olduğunu belirtti. Erdem, Türkiye'nin yer altı zenginliklerine ilişkin farkındalığın özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptırdığı araştırmalarla arttığını vurguladı.

"BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE CİDDİ BİR ARAŞTIRMA YAPILDI"

Erdem şunları söyledi:

"694 milyon ton rezerv olduğu belirtiliyor. Çin'den sonra 2. büyük rezervlere sahibiz. 'Bor'da da olduğu gibi buna sadece sahip olmak yetmiyor. Başka alanlarda kullanıma açılması için de teknolojiye ihtiyaç var. Daha önce biz Çin ile teknoloji transferiyle ilgili görüşmelerimiz olmuştu. Türkiye, teknoloji geliştiriyor. Dışarıdan da teknolojiye ihtiyacımız var.

Türkiye'nin büyük bir zenginliği bu. Daha önce biz bilmiyorduk toprağımızın altında nelerimiz var. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok ciddi bir araştırma yapıldı Türkiye'de... O bilgi o envanter yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve kullanıyoruz. Türkiye, artık kimseye sormuyor bu zenginliklerini kullanmak için, sorması da gerekmiyor..."