Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"

Türkiye, enerji ve madencilikte stratejik adımlar atmaya devam ediyor... Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan araştırmalar, 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervini ortaya çıkardı. Ağır sanayi, savunma ve yeni nesil araçlardan uçak motorlarına kadar kritik öneme sahip bu kaynaklar sayesinde Türkiye, Çin’in ardından dünyada ikinci büyük rezerve sahip ülke konumuna yükseldi. Başkan Erdoğan, sahadaki rezervlerin hiçbir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını vurgularken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, rezervlere ilişkin özellikle Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ciddia araştırmalar yapıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye, enerji ve madencilik alanında attığı stratejik adımların sonuçlarını almaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE DEV REZERV SAHASI
Ağır sanayiden savunma sanayiine, elektrikli araçlardan uçak motorlarına kadar birçok alanda kritik öneme sahip Nadir Toprak Elementleri (NTE) konusunda Türkiye'nin potansiyeli dünya gündeminde...

Özellikle Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki dev rezerv sahası, ülkenin geleceğini şekillendirecek stratejik kaynaklar arasında yer alıyor.

Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? A Haber ekranlarında önemli açıklamalar

694 MİLYON TONLUK KAYNAK
Muhalefetin "Nadir Toprak Elementleri satılıyor" iddiasını Başkan Erdoğan sert bir dille yalanladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Eskişehir'deki sahaya ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını ve çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğunun tespit edildiğin belirtti. Erdoğan, "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVE SAHİBİZ"
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin Nadir Toprak Elenmentleri hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, Türkiye'nin Çin'in ardından en büyük rezerve sahip olduğunu belirtti. Erdem, Türkiye'nin yer altı zenginliklerine ilişkin farkındalığın özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptırdığı araştırmalarla arttığını vurguladı.

Nadir element rezervleri neden tartışılıyor?

"BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE CİDDİ BİR ARAŞTIRMA YAPILDI"
Erdem şunları söyledi:

"694 milyon ton rezerv olduğu belirtiliyor. Çin'den sonra 2. büyük rezervlere sahibiz. 'Bor'da da olduğu gibi buna sadece sahip olmak yetmiyor. Başka alanlarda kullanıma açılması için de teknolojiye ihtiyaç var. Daha önce biz Çin ile teknoloji transferiyle ilgili görüşmelerimiz olmuştu. Türkiye, teknoloji geliştiriyor. Dışarıdan da teknolojiye ihtiyacımız var.

Türkiye'nin büyük bir zenginliği bu. Daha önce biz bilmiyorduk toprağımızın altında nelerimiz var. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok ciddi bir araştırma yapıldı Türkiye'de... O bilgi o envanter yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve kullanıyoruz. Türkiye, artık kimseye sormuyor bu zenginliklerini kullanmak için, sorması da gerekmiyor..."

Nadir Toprak Elementleri (NTE) konusunda Türkiye dünyada ikinci sırada bulunuyorNadir Toprak Elementleri (NTE) konusunda Türkiye dünyada ikinci sırada bulunuyor

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NERELERDE KULLANILIYOR?
Öte yandan merak edilen bir diğer konu NTE'lerin nerede kullanıldığı... Günümüz teknolojisinin vazgeçilmez ham maddesi nadir toprak elementleri (NTE), akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, savunma sanayi radarlarından rüzgar türbinlerine kadar kritik sektörlerde kullanılıyor.

İnfrografik: AA, Takvim.com.tr Arşivİnfrografik: AA, Takvim.com.tr Arşiv

Neodimyum gibi elementler yüksek güçlü mıknatıs üretiminde, seryum ise cam-seramik parlak pigmentleri ve petrol rafinerilerinde katalizör olarak devreye girerken, itriyum MR cihazları ile lazer sistemlerinde, evropiyum LED aydınlatmada ve gadolinyum tıbbi görüntülemede ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji devriminin lokomotifi olan bu 17 element grubu, küresel güç dengelerini sarsan "yeni petrol" olarak anılıyor. Türkiye'deki Eskişehir rezervleri gibi kaynaklar jeopolitik rekabette elimizi güçlendiriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEDİ?
Başkan Erdoğan dün (15 Ekim) Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu (Fotoğraf: İHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu (Fotoğraf: İHA)

Nadir Toprak Elementleri meselesine ilişkin konuşan Erdoğan, Muhalefetin çarpıttığı bir konuya açıklık getirmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. Özellikle pek çok alanda nadir elementleri, savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerine pek çok alanda kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.

Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık. Pilot tesisin, endüstriyel tesise dönüştürülmesi için saflaştırma teknolojisi de dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunu da altını çizerek ifade etmek durumundayım, nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor. Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, uluslararası işbirliklerini zorunlu kılıyor."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu (Fotoğraf: İHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu (Fotoğraf: İHA)

Başkan Erdoğan, pek çok ülkenin teknoloji geliştirme, danışmanlık ve teknoloji transferi için bu konularda deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzaladığını anımsatarak, "Türkiye olarak biz de teknolojik hafızaya sahip ülkelerin, uzman kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir." dedi.

"Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ekonomisine kazandırmasını istemeyenler hep şunu yapıyorlar, önce maden tetkik ve arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca, bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, denklemin aslında çok basit olduğunu belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mümkünse engellemek, değilse itibarsız hale getirmek. Nadir toprak elementleri ile ilgili yaşananlar da budur. Amaç, Türkiye'nin bu yer altı kaynağından istifade etmesini engellemektir. Dikkat edin, bu konuda hükümetimize iftira atanlar, Karadeniz doğal gazı ile Gabar'daki petrol keşiflerimizi de dillerine dolayanlardır. Hatırlarsanız, orada da destek vermek yerine hemen bir kulp taktılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İnanın, yarın da değişen bir şey olmayacak. Milletimden bunlara karşı uyanık olmalarını rica ediyorum. Milletim bize güvensin, bize inansın. Allah'ın izniyle biz bu güveni boşa çıkarmayacağız."

