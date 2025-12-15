Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirterek nefret siyasetine izin verilmeyeceğini, 86 milyonun kardeşliğinin güçlendirileceğini söyledi; adalet teşkilatının güçlendirildiğini ve AİHM kararlarına uyum oranının yüzde 90’a çıktığını kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Ulaştırmadan güvenliğe kadar pek çok konuyu görüştükleri bir kabine toplantısını daha tamamladıklarını belirten Erdoğan, toplantının ve aldıkları kararların ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.
Orhun Kitabeleri'ndeki "Bir şey yufka iken delmek kolaymış. İnce olanı koparmak kolay. Yufka kalın olursa onu delmek zor. İnce yoğun olursa kırmak zor imiş." ifadelerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç ve cesaret alarak hamdolsun her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada, merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe hep beraber güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız."
"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE ZARAR GELMESİNE İZİN VERMEDİK"
Mevlana'dan aldıkları ilhamla toprağa sevgiden başka hiçbir tohum ekmediklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonra da ne bu topraklara ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek, milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyütecek, yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz."
Hangi siyasi partiden olursa olsun kendisini izleyen ve dinleyen tüm vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal gölge düşürmedik. En zorlu badirelerin bile üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
"ASLA YORULMUYOR, KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"
Başkan Erdoğan, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu düsturuyla gece gündüz demeden, ülke ve millet için koşturmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor, asla yorulmuyor, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine sizin için, 86 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta eğitim ve staj dönemlerini başarıyla nihayete erdiren 712'si hakim, 492'si cumhuriyet savcısı, 147'si idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyor, adaletin tecellisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum."
Hükümet olarak adalet teşkilatını gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. Aynı dönemde müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıdaki mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık." ifadelerini kullandı.
"AİHM KARARLARINA UYMA ORANIMIZ YÜZDE 90"
Türkiye'nin yargıdaki dosyaların kapatılma sürelerini kısaltıp, bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyine üye ülkelerin çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 ile Konsey'e üye ülkelerin ortalama ihlal oranından daha düşük bir seviyedeyiz. İnşallah bunu daha da aşağı çekeceğiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlarını yıllardır uygulayamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin ve Filistin'in önünde olmasına hiçbir tepki göstermiyor. Bu çarpık tabloda hiçbir sorun, sıkıntı görmüyor. Fakat söz konusu Türkiye olunca bakıyorsunuz hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."
4 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü Buluşması vesilesiyle engelliler ve kıymetli aileleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, programda çalışmalarıyla öne çıkan kurumlara erişilebilirlik ödüllerini takdim ettiklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, engelli vatandaşların hayat yolculuklarında önlerine çıkan bariyerleri aşmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini anımsattı.
Kamudaki engelli memur sayısını, 2002'den bugüne, 15 kattan fazla artırarak 83 bine ulaştırdıklarını, sosyal yardım ve destek hizmetlerini etkin bir şekilde devreye aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "23 sene önce evde bakım hizmetlerinden yalnızca 5 bin kişi yararlanıyordu. 100 katın üzerinde bir artışla bugün 520 binden fazla vatandaşımız evde bakım hizmetlerinden istifade ediyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, hukuki ve idari düzenlemelerle, işverenlere sağladıkları teşviklerle, devlet olarak hayatın her sahasında engelli vatandaşlara dönük hizmet ve destekleri devam ettireceklerini belirtti.
"BİRBİRİMİZİ ELBETTE ELEŞTİRECEĞİZ AMA KIRICI VE YIKICI DA OLMAYACAĞIZ"
5 Aralık'ta "Kadınla Yükselen Şehirler" temasıyla tertip edilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne iştirak ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında başarılarıyla temayüz etmiş hanım kardeşlerimizin katıldığı zirvede çok önemli meseleler ele alındı. 5 Aralık aynı zamanda ülkemizdeki kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91. yıl dönümüydü. AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim görme ve seçilme hakkı başta olmak üzere anayasamızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasaklarla, baskılarla ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.
Bu vesileyle, bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkanvekiline yönelik, ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Grup başkanvekilimiz şahsında kadın milletvekillerine ve gazi Meclis'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler evvel emirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız."
Başkan Erdoğan, dün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiği Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, Durbay'ın ailesi, yakınları, CHP camiası ve Manisa halkına başsağlığı diledi.
MACARİSTAN İLE 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Başkan Erdoğan, 8 Aralık'ta Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Macaristan Başbakan Viktor Orban ve heyetini İstanbul'da ağırladıklarını dile getirdi.
Toplantılar neticesinde ilişkileri bir üst noktaya taşıyacak 16 anlaşmanın imzalandığını anımsatan Erdoğan, "6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza çok az kaldı. Sayın Orban ile bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına da çok önemli katkılar yapıyor. Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirve Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapılan ilk Türk Dünyası Zirvesi olarak tarihe geçti." diye konuştu.
"ULUSLARARASI TOPLUM VE KURULUŞLAR, SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE SEYRETMİŞTİR"
Başkan Erdoğan, 9 Aralık'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programına katıldıklarını vurguladı.
1948'de ilan edilen bu önemli belgedeki ilke ve değerlerin insan merkezli medeniyet mimarisinin tam kalbinde yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören inanç ve kültür değerlerimiz, milletimizin insana odaklanmasını asıl yatırımı insana yapmasını, dünyaya hak, adalet ve merhamet penceresinden bakmasını adeta zorunlu kılmıştır. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Aynı şekilde komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş, sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz."
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'na iştirak ettiklerini anımsatan Erdoğan, gerek çalışma barışı gerekse sosyal diyaloğun oluşması ve sürdürülmesinde aktif sorumluluk üstlenen TİSK camiasına teşekkür etti.
TİSK Genel Kurulu'nun ardından, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığını İlanının 30. Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere Aşkabat'a gittiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkmenistan ile ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde her geçen gün güçlendiğini vurguladı.
İş insanlarının Türkmenistan'ın bağımsızlığından bu yana 55 milyar dolar tutarında, bini aşkın projeyi başarıyla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, halihazırda firmaların 10 milyar dolar büyüklüğünde 19 projeyi başarıyla yürüttüğünü söyledi.
Erdoğan, 2024 yılında 2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.
Türkmenistan'da, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un yanı sıra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen kardeşlerimizle işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.
"TERSANELERİMİZ, KÜRESEL GEMİ SİPARİŞLERİNDE 9'UNCU SIRAYA YERLEŞTİ"
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarla ilgili kapsamlı bir sunumu olduğunu aktardı.
"Türkiye'yi denizcilikte küresel aktör haline getirmek için yatırımlarımızı artırıyor, filomuzu büyütüyor, uluslararası işbirliklerimizi derinleştiriyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak, dünya deniz ticareti filo listesinde 10'uncu sıraya yükseldiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza bu yıl ilk kez Aliağa Limanımızı da ekledik. 2025 sonu itibarıyla limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasını öngörüyoruz. Sayısını 85'e çıkardığımız tersanelerimiz, dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişiyle küresel gemi siparişlerinde 9'uncu sıraya yerleşti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman römorkörü, dünyanın ilk yüzer balık çiftliği ve Türk donanma tarihindeki ilk havuzlu helikopter gemisi gibi gurur projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.
Deniz dibi kıyı yapıları ve balıkçı barınakları tarama faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun yanında 'yol medeniyettir' şiarıyla ulaştırma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 'Ne kadar çok yol yaparsak, trafik o kadar çok sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına kamu olarak yaklaşık 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 30 bin 14 kilometreye çıktı. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3 bin 796 kilometreyi buldu. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Ayrıca 2 bin 971 kilometre uzunluğunda demir yolu ağını, toplam 10 bin 561 kilometre uzunluğunda elektrikli ve sinyalli hattı milletimizin hizmetine sunduk. 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik."
"SİYASETİ MİLLETE HİZMET VASITASI OLARAK GÖRDÜK"
Şehirlerin kent içi ulaşımını raylı sistemlerle donatarak rahatlattıklarını belirten Erdoğan, 12 şehre toplam 1033 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırdıklarını, bunun 162 kilometresini İstanbul'da inşa ettiklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şimdi de başkentimiz için önemli bir adım atıyoruz. Yatırım Programı'na aldığımız Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın inşasına 2026 yılında 'Bismillah' diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak planlanan hattı, Gar'dan başlayacak şekilde yeniden tasarladık. Toplam 36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Projemizin şimdiden Ankaralı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
Şurası bir gerçek ki halkın kaynakları hiç edilmediği, talan edilmediği, ona buna peşkeş çekilmediği takdirde bu şehre de bu ülkeye de ziyadesiyle yeter. Tabii bunun için öncelikle milletin verdiği yetkiye emanet nazarıyla bakmak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. Biz siyasi hayatımız boyunca da 23 yılı deviren iktidarlarımız boyunca da iğne ucu kadar dahi olsa emanete leke bulaştırmamaya hassasiyet gösterdik. Siyaseti bir ikbal kapısı, rant kapısı olarak değil, millete hizmet vasıtası olarak gördük. İnşallah son nefesimize kadar bu istikamet üzere olmaya devam edeceğiz. Rabb'im bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın diyorum."
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.