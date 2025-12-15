Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı

Ulaştırmadan güvenliğe kadar pek çok konuyu görüştükleri bir kabine toplantısını daha tamamladıklarını belirten Erdoğan, toplantının ve aldıkları kararların ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar

Orhun Kitabeleri'ndeki "Bir şey yufka iken delmek kolaymış. İnce olanı koparmak kolay. Yufka kalın olursa onu delmek zor. İnce yoğun olursa kırmak zor imiş." ifadelerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç ve cesaret alarak hamdolsun her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada, merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe hep beraber güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız."

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE ZARAR GELMESİNE İZİN VERMEDİK"

Mevlana'dan aldıkları ilhamla toprağa sevgiden başka hiçbir tohum ekmediklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da ne bu topraklara ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek, milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyütecek, yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz."

Hangi siyasi partiden olursa olsun kendisini izleyen ve dinleyen tüm vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal gölge düşürmedik. En zorlu badirelerin bile üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"ASLA YORULMUYOR, KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu düsturuyla gece gündüz demeden, ülke ve millet için koşturmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor, asla yorulmuyor, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine sizin için, 86 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta eğitim ve staj dönemlerini başarıyla nihayete erdiren 712'si hakim, 492'si cumhuriyet savcısı, 147'si idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyor, adaletin tecellisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum."

Hükümet olarak adalet teşkilatını gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. Aynı dönemde müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıdaki mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık." ifadelerini kullandı.