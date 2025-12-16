PODCAST CANLI YAYIN
CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı

CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı

AK Parti'ye "Cem Evlerini cümbüş evi görüyorlar" diye iftira atan CHP'nin maskesi Tunceli'de düştü. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Alevi kökenli Kamer Genç'i kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı. Mezar kitabesindeki "Ruhuna Fatiha" lafzını umursamayan CHP'liler kabre rakı döktü. Ağbaba "Genç'in vasiyetiydi" savunmasını yaptı. Genç'in ailesi ise CHP'yi yalanlayıp hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. TAKVİM'in edindiği kulise göre CHP içinde görüntüleri kimin sızdırdığı araştırılıyor. Öte yandan Özgür Özel'in rakı vaadi ile Çanakkale ve Sarıkamışta'taki skandallar unutulmuyor.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle