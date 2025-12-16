CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı

AK Parti'ye "Cem Evlerini cümbüş evi görüyorlar" diye iftira atan CHP'nin maskesi Tunceli'de düştü. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Alevi kökenli Kamer Genç'i kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı. Mezar kitabesindeki "Ruhuna Fatiha" lafzını umursamayan CHP'liler kabre rakı döktü. Ağbaba "Genç'in vasiyetiydi" savunmasını yaptı. Genç'in ailesi ise CHP'yi yalanlayıp hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. TAKVİM'in edindiği kulise göre CHP içinde görüntüleri kimin sızdırdığı araştırılıyor. Öte yandan Özgür Özel'in rakı vaadi ile Çanakkale ve Sarıkamışta'taki skandallar unutulmuyor.