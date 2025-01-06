2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem

Cumhuriyet Halk Partisi yine bir şehitler diyarında rakı, çalgı, çengi masası kurdu.
CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a giden CHP heyeti büyük bir skandala imza attı.
KARS'TA RAKI FASIL MASASI KURDULAR
Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bulunduğu CHP'liler Kars'a neden geldiklerini unutup rakılı türkülü alem yaptı.
CHP heyeti Sarıkamış şehitleri için gittiği Kars'ta rakı masası kurdu (Takvim.com.tr)
Skandal CHP'li Erdoğdu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile ayyuka çıktı.
ÖZGÜR ÇELİK ZİL ZURNA
Görüntülerde rakı sofrasında CHP'lilerin alem yaptığı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in alkolün etkisiyle ayağa kalkıp saz çalan ozanlarla fotoğraf çekme çabası yer aldı.
CHP'liler Çanakkale Şehitliği'nde içkili alem yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)
YIL 2017... ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'NDE İÇKİLİ GÖBEKLİ ALEM
Bu skandal akılllara CHP'nin Çanakkale Şehitliği'ndeki içkili alem rezaletini getirdi.
Takvim.com.tr arşivi açtı...
Hatırlanacağı üzere CHP, Ağustos 2017'de Çanakkale'de sözde Adalet Kurultayı düzenlemiş, şehitlikte sabah kadar içen CHP heyeti zil zurna sarhoş bir halde dans etmişti.