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2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars'ta içkili türkülü zil zurna alem

CHP Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için gittiği Kars'ta rakı masası kurdu. Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun zil zurna alem yaptığı görüldü. Bu CHP'nin ilk skandalı değildi... CHP heyeti Ağustos 2017'de de Çanakkale Şehitliği'nde içkili alem yapmıştı. Özgür Özel ise Eylül 2024'te "1 litre rakıyı 140 TL yapacağım" vaadinde bulunmuştu.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 16:38
2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem

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    Cumhuriyet Halk Partisi yine bir şehitler diyarında rakı, çalgı, çengi masası kurdu.

    CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a giden CHP heyeti büyük bir skandala imza attı.

    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış!



    KARS'TA RAKI FASIL MASASI KURDULAR

    Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bulunduğu CHP'liler Kars'a neden geldiklerini unutup rakılı türkülü alem yaptı.

    CHP heyeti Sarıkamış şehitleri için gittiği Kars'ta rakı masası kurdu (Takvim.com.tr)CHP heyeti Sarıkamış şehitleri için gittiği Kars'ta rakı masası kurdu (Takvim.com.tr)


    Skandal CHP'li Erdoğdu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile ayyuka çıktı.

    ÖZGÜR ÇELİK ZİL ZURNA

    Görüntülerde rakı sofrasında CHP'lilerin alem yaptığı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in alkolün etkisiyle ayağa kalkıp saz çalan ozanlarla fotoğraf çekme çabası yer aldı.

    CHP'liler Çanakkale Şehitliği'nde içkili alem yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'liler Çanakkale Şehitliği'nde içkili alem yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)

    YIL 2017... ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'NDE İÇKİLİ GÖBEKLİ ALEM

    Bu skandal akılllara CHP'nin Çanakkale Şehitliği'ndeki içkili alem rezaletini getirdi.

    Takvim.com.tr arşivi açtı...

    Hatırlanacağı üzere CHP, Ağustos 2017'de Çanakkale'de sözde Adalet Kurultayı düzenlemiş, şehitlikte sabah kadar içen CHP heyeti zil zurna sarhoş bir halde dans etmişti.

    Bu da CHPnin vizyon projesi... Özgür Özelden rakı vaadiBu da CHPnin vizyon projesi... Özgür Özelden rakı vaadi



    ÖZGÜR ÖZEL'DEN RAKI VAADİ

    Şehitlerimize yapılan bu saygısızlık o dönem büyük infial uyandırmış, CHP ciddi bir kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

    Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Eylül 2024'te rakı vaadinde bulunmuştu.

    "1 litre rakı 140 lira olacak" diyen Özel'in muhalefet lideri olarak ekonomik vaatlerini ortaya koyması beklenirken, gündemini bir içki üzerinden şekillendirmesi çokça eleştirilmişti.


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