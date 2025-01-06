2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem





ÖZGÜR ÖZEL'DEN RAKI VAADİ



Şehitlerimize yapılan bu saygısızlık o dönem büyük infial uyandırmış, CHP ciddi bir kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.



Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Eylül 2024'te rakı vaadinde bulunmuştu.



"1 litre rakı 140 lira olacak" diyen Özel'in muhalefet lideri olarak ekonomik vaatlerini ortaya koyması beklenirken, gündemini bir içki üzerinden şekillendirmesi çokça eleştirilmişti.







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