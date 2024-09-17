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Bu da CHP'nin vizyon projesi... Özgür Özel'den rakı vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez rakı vaadinde bulundu. Maaşlar, ulaşım, kıyma ve pirzola gibi gıdalar üzerinden yaptığı bir hesaplama ile CHP iktidarında ürün fiyatlarının düşeceğini savunan Özgür Özel 10 yıllık bir zaman gerektiğini belirterek, "1 litre rakı 140 lira olacak" dedi. Özgür Özel'İn bu vaadi sosyal medyada eleştirildi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 15:25 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 15:42
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Marmara Adalar Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında gündeme getirdiği rakı vaadi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özel, yaptığı konuşmada mevcut alım gücünü eleştirerek CHP iktidarı döneminde 1 litre rakının 140 TL olacağını öne sürerek.

Özgür Özel'den rakı vaadi: "1 litre rakı 140 lira olacak"

ÖZGÜR ÖZEL'İN EKONOMİ VAADİ: CHP İKTİDARINDA RAKI 140 LİRA OLACAK
Özel, konuşmasında CHP'nin 10 yıllık bir süreçte Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağını ve ekonomik koşulları iyileştireceğini savundu.

Özgür Özel vizyon projesini açıkladı: 1 litre rakı 140 liraÖzgür Özel vizyon projesini açıkladı: 1 litre rakı 140 lira

Bu kapsamda maaşlar ve ulaşım, kıyma, pirzola gibi gıdalar üzerinden yaptığı bir hesaplama ile ürün fiyatlarının düşeceğini söyledi. Özellikle dikkat çeken kısmı ise rakı fiyatları oldu.

Özel, "1 litre rakı 140 lira olacak" diyerek alım gücünün yükseleceğini ima etti. Özel rakı vaadi sonrası ise, "Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler sonra Adalılar sadece rakıyı alkışladılar diye." ifadelerini kullandı.

"VİZYONU" TEPKİ ÇEKTİ
Özel'in konuşmasında, muhalefet lideri olarak ekonomik vaatlerini ortaya koyması beklenirken, gündemini bir içki üzerinden şekillendirmesi eleştirildi.

TRAKTÖR VAADİ AKILLARA GELDİ
Özgür Özel daha önce, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadinde bulunmuş daha sonra ise "O cümleyi çarpıcı olsun diye yazdık" savunmasını yapmıştı.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/04/06/chpli-ozgur-ozelden-chpnin-bedava-traktor-vaadine-iliskin-savunma-carpici-olsun-diye-yazdikhttps://www.takvim.com.tr/guncel/2022/04/06/chpli-ozgur-ozelden-chpnin-bedava-traktor-vaadine-iliskin-savunma-carpici-olsun-diye-yazdik

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