Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi

Özgür Özel vizyon projesini açıkladı: 1 litre rakı 140 lira

Bu kapsamda maaşlar ve ulaşım, kıyma, pirzola gibi gıdalar üzerinden yaptığı bir hesaplama ile ürün fiyatlarının düşeceğini söyledi. Özellikle dikkat çeken kısmı ise rakı fiyatları oldu.