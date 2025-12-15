CHP'de kriz derinleşti: Özgür Özel yolsuzluk çağrısı yapan vekillerin peşine düştü!

CHP'de genel merkez ile muhalif kanat arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Parti yönetiminin, adı iddianamelere karışan yolsuzluk şüphelilerini sorgusuz sualsiz savunmaya çalışmasına tepkiler sürüyor. Kısa süre önce CHP lideri Özgür Özel'e mektup yollayan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yaparak gündeme oturmuştu. Bu isimlerden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında disiplin süreci başlatılmış, bu durum üzerine kendisi vakit kaybetmeden istifasını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA) YAKIN TAKİP BAŞLADI Edinilen bilgilere göre parti yönetimi bundan sonraki süreçte, kendi belirledikleri politikaları sorgulayan ve medya önünde eleştirilerini dile getiren isimlere yönelik daha katı yaptırımlar uygulayacak. Partili kurmayların bir süredir 9 vekilin demeçlerini incelemeye aldığı, bundan sonraki süreçte de yakın takibin süreceği aktarıldı.