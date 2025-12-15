PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de kriz derinleşti: Özgür Özel yolsuzluk çağrısı yapan vekillerin peşine düştü!

CHP’de “Yolsuzlardan arının” çağrısı yapan vekillere baskı arttı. Vekillerin demeçlerini yakın takibe alınacak. Eleştirilerin devam etmesi halinde yeni disiplin sevkleri için harekete geçilecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
CHP'de kriz derinleşti: Özgür Özel yolsuzluk çağrısı yapan vekillerin peşine düştü!

CHP'de genel merkez ile muhalif kanat arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Parti yönetiminin, adı iddianamelere karışan yolsuzluk şüphelilerini sorgusuz sualsiz savunmaya çalışmasına tepkiler sürüyor. Kısa süre önce CHP lideri Özgür Özel'e mektup yollayan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yaparak gündeme oturmuştu. Bu isimlerden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında disiplin süreci başlatılmış, bu durum üzerine kendisi vakit kaybetmeden istifasını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

YAKIN TAKİP BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre parti yönetimi bundan sonraki süreçte, kendi belirledikleri politikaları sorgulayan ve medya önünde eleştirilerini dile getiren isimlere yönelik daha katı yaptırımlar uygulayacak. Partili kurmayların bir süredir 9 vekilin demeçlerini incelemeye aldığı, bundan sonraki süreçte de yakın takibin süreceği aktarıldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

KARA LİSTE UZUYOR

CHP'de söz konusu vekiller; Deniz Demir, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Gamze Akkuş İlgezdi olarak sıralanıyor. Gözetim altına alınan vekil sayısının 25'i bulması bekleniyor.

Haber: Murathan Yıldırım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki kritik Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada
Borsa İstanbul
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek
Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?
Türk Telekom
Çocuklar zorbalıktan tek tuşla korunacak! KADES benzeri sistem geliyor
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner'de 500 bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?