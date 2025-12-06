TOKİ 500 bin konut kura ne zaman, başvuru şartları neler? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
Türkiye genelinde hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit imkanlarıyla dikkat çeken projede, başvuru sonuçları, kura takvimi ve teslim sürecine dair detaylar merak ediliyor. Peki TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
Türkiye genelinde başlatılan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, kura çekiminin yaklaşmasıyla yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Uygun taksit seçenekleri ve uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla yoğun ilgi gören projede, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, kura çekilişi takvimi ve teslim süreçleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte TOKİ kura çekimi sürecine ilişkin detaylar...
TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman başladı?
Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. e-Devlet başvuru bitiş tarihi 18 Aralık 2025 olareak belirlendi. Banka üzerinden başvuru bitiş tarihi ise 19 Aralık 2025'ti. TOKİ başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı.
TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
Başvuru yapabilmek için gerekli temel şartlar:
- T.C. vatandaşı olmak (en az 10 yıldır vatandaşlık statüsüne sahip olmak)
- En az 18 yaşında olmak
- Başvurulan konutun bulunduğu il/ilçe/belde sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
- Evli çiftlerde her iki eşin de şartları karşılaması
- Başvuru ücreti: 5.000 TL
- Başvurular; şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, çok çocuklu aileler ve genel kategori olarak alınmaktadır.
- Not: Konut tipi başvuruda seçilmiyor. Kura ile belirleniyor.
🔹 TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Kura tarihleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 aralığında belirlendi. Kuralar il il yapılacak ve sonuçlar proje bazlı açıklanacak.
🔹 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
İlk teslimlerin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Kura, hak sahipliği ve sözleşme aşamaları tamamlandıktan sonra teslim süreçleri açıklanacak.
🔹 TOKİ konut tipleri neler?
Projede iki tip daire bulunuyor:
- 1+1: Yaklaşık 55 m²
- 2+1: Yaklaşık 65 m² – 80 m²