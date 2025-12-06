TOKİ 500 bin konut kura ne zaman, başvuru şartları neler? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Türkiye genelinde başlatılan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, kura çekiminin yaklaşmasıyla yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Uygun taksit seçenekleri ve uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla yoğun ilgi gören projede, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, kura çekilişi takvimi ve teslim süreçleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte TOKİ kura çekimi sürecine ilişkin detaylar...