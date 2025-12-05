Spikerlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan spikerler hastaneye getirildi!

Spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hastaneye Getirildiler

Gözaltına alınan iki isim, jandarma ekipleri eşliğinde Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Cebeci ve Acet, işlemlerin ardından yeniden jandarma aracına alındı.

İfadeleri Alınacak

Cebeci ve Acet'in, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.