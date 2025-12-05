Spikerlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan spikerler hastaneye getirildi!
Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İki isim sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, o anlar kameralara yansıdı.
Spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Hastaneye Getirildiler
Gözaltına alınan iki isim, jandarma ekipleri eşliğinde Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Cebeci ve Acet, işlemlerin ardından yeniden jandarma aracına alındı.
İfadeleri Alınacak
Cebeci ve Acet'in, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.