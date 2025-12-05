PODCAST CANLI YAYIN
Spikerlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan spikerler hastaneye getirildi!

Spikerlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan spikerler hastaneye getirildi!

Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İki isim sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, o anlar kameralara yansıdı.

Spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hastaneye Getirildiler

Gözaltına alınan iki isim, jandarma ekipleri eşliğinde Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Cebeci ve Acet, işlemlerin ardından yeniden jandarma aracına alındı.

İfadeleri Alınacak

Cebeci ve Acet'in, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Bunlar da Var

GOL: Çorum FK 0 - 3 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 3 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 2 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 2 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 1 Alanyaspor | Uchenna Ogundu
GOL: Çorum FK 0 - 1 Alanyaspor | Uchenna Ogundu
GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet
GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle