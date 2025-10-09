Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
HADİSE İFADESİNDE NE DEDİ?
Soruşturma kapsamında şarkıcı Hadise olarak bilinen Hadise Açıkgöz'ün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
Hadise Açıkgöz verdiği ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi.