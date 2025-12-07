“Futbolda Bahis” operasyonunda 46 kişiye gözaltı: Ünlü isimlerin ifadeleri başladı!

27'si futbolcu 46 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği "Futbolda Bahis" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Trabzonsporlu futbolcu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri başladı. İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınan bazı şüpheliler de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 4 gün gözaltı süreleri bulunan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

