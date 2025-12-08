PODCAST CANLI YAYIN
Futbolda bahis soruşturması: 29 kişiye tutuklama talebi

Futbolda bahis soruşturması: 29 kişiye tutuklama talebi

Son dakika haberi! Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. 29 kişiye ise tutuklama talebinde bulunuldu.

Bunlar da Var

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle