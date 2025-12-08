Futbolda bahis soruşturması: 29 kişiye tutuklama talebi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "5 Aralık, kara bir cuma günü olarak Samsunspor tarihinde anılacak"

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu: Samsunspor'un hakkının yendiği aşikardır