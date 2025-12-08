Futbolda bahis soruşturması: 29 kişiye tutuklama talebi

Son dakika haberi! Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. 29 kişiye ise tutuklama talebinde bulunuldu.