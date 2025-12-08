Ankara'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen "Almanak Operasyonu" kapsamında, internet tabanlı sahte forex yatırım sistemi kuran organize yapıya büyük bir darbe indirildi. Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, kendi hazırladıkları web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle yatırımcıları hedef aldı. Bu amaçla üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurduruldu, bu şirketler üzerinden banka hesapları açıldı ve mağdurlardan toplanan paralar çok sayıda farklı hesaba dağıtılarak kripto para platformlarına veya soğuk cüzdanlara aktarıldı.

Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandı, DHA

"HESAPÇI"LAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bankalardan ve ATM'lerden yapılan para çekimlerine ilişkin kamera görüntüleri delil olarak dosyaya girerken, örgütün para trafiğini yöneten "hesapçı" olarak adlandırılan kişilerin bu görüntüler sayesinde tek tek tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın merkezinde, 40 mağduru "yatırım" vaadiyle dolandırdığı belirlenen ve 35 milyon TL haksız kazanç elde eden bir yapılanmanın bulunduğu kaydedildi. MASAK raporunda dolandırıcılıkta kullanılan 117 banka hesabı ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL'lik hareket belirlendi.