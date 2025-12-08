Ankara'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen "Almanak Operasyonu" kapsamında, internet tabanlı sahte forex yatırım sistemi kuran organize yapıya büyük bir darbe indirildi.

Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORGANİZE YAPI DİJİTAL PLATFORMLARDAN KURULDU

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, kendi hazırladıkları web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle yatırımcıları hedef aldı. Bu amaçla üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurduruldu, bu şirketler üzerinden banka hesapları açıldı ve mağdurlardan toplanan paralar çok sayıda farklı hesaba dağıtılarak kripto para platformlarına veya soğuk cüzdanlara aktarıldı.

"HESAPÇI"LAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bankalardan ve ATM'lerden yapılan para çekimlerine ilişkin kamera görüntüleri delil olarak dosyaya girerken, örgütün para trafiğini yöneten "hesapçı" olarak adlandırılan kişilerin bu görüntüler sayesinde tek tek tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın merkezinde, 40 mağduru "yatırım" vaadiyle dolandırdığı belirlenen ve 35 milyon TL haksız kazanç elde eden bir yapılanmanın bulunduğu kaydedildi. MASAK raporunda dolandırıcılıkta kullanılan 117 banka hesabı ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL'lik hareket belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA ÇÖKERTİLDİLER

Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu, dijital platformlar, çağrı merkezleri ve paravan şirketler üzerinden çok katmanlı bir ağ kurduğu belirlenen organize yapı, Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla etkisiz hale getirildi. Toplam 174 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 98'inin mahkemeye sevk edildiği, 84'ünün ise tutuklandığı açıklandı.

SAHTE FOREX AĞI NASIL İŞLEDİ?

Soruşturma kapsamında, çetenin oluşturduğu internet siteleri ve uygulamalar üzerinden mağdurlara "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle sözde forex hesapları açtırdığı tespit edildi. Aynı amaçla kurdurulan şirketler üzerinden banka hesapları açıldığı, mağdurlardan gelen paraların bu hesaplara yönlendirilerek iz sürmeyi zorlaştıracak şekilde çok sayıda hesaba dağıtıldığı ifade edildi.

Banka ve ATM işlemlerine ait görüntüler, örgütün para taşıyıcıları olan "hesapçılar"ın deşifre edilmesinde kritik rol oynadı.