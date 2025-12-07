Karaburun’da İSKİ'den çevre felaketi: Zift gibi su denize aktı

ATIK SU DOĞRUDAN DENİZE AKIYOR

Pazar sabahı 07.12'de kaydedilen görüntülerde, biyolojik arıtma tesisinin kirli suyu hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan denize boşalttığı açıkça görüldü. Videoyu çeken vatandaş, durumu şu sözlerle anlattı:

"İSKİ'nin 'arıttım' dediği su, arıtılmadan doğrudan denize gidiyor. Bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının ispatı."

Görüntülerde suyun siyaha yakın bir renkte olduğu, güçlü bir akıntıyla denize karıştığı ve kıyıda belirgin kirlilik oluşturduğu dikkat çekti.

MAHALLE SAKİNLERİ: PLAJLAR KULLANILAMAZ HALDE

Bölgede yaşayanlar, aylar süren bu kirliliğin sahili tamamen tahrip ettiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi. Vatandaşlar, kötü kokunun rüzgarla birlikte yayılmasının yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi.

A HABER MUHABİRİ: "KÖTÜ KOKULU SİYAH SU, HİÇ DURMADAN DENİZE AKIYOR"

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki tabloyu şöyle aktardı:

Bizler de şu an İstanbul'un en kuzeyindeyiz, Arnavutköy sahil bölgesindeyiz. Ve bu noktada yağışla birlikte ortaya çıkan bir görüntü, aslında bu noktada oldukça önem kazandı. Öyle ki, görüntü hemen yan tarafımızda bulunan, İSKİ'ye ait olduğu iddia edilen bir atık kanalından geliyor. "

Vural ayrıca, atık su kanalının hemen üzerinde bulunan İSKİ'ye ait biyolojik arıtma tesisinin yalnızca 100–200 metre uzaklıkta olduğunu, buna rağmen suyun arıtılmadan denize ulaştığını vurguladı.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "neredeyse siyaha dönük bir renkte olan su doğrudan denize akıyor. Tabii rüzgarın da ne kadar sert olduğunu gösterelim bir yandan denizdeki dalgalarla birlikte. Ve işte o dalgalı denize doğru ilerliyor bu noktadaki su. Ve o atık su kaynağı hiç durmadan akmaya devam ediyor. Bu bölgeye de oldukça yakın bir noktada, yaklaşık 100 metrelik bir mesafe, 100 ila 200 metre civarındaki uzaklıktaki bir mesafede, İSKİ'nin de biyolojik atık su arıtma tesisi olduğunu da hatırlatalım."

ÇEVRE FELAKETİ KAPIDA

Kameralara yansıyan görüntülerde, sahil boyunca uzanan kanalın siyaha yakın renkteki suyu kesintisiz şekilde denize taşıdığı görüldü. Su yüzeyinde yoğun kirlilik oluşurken, bölgedeki ekosistemin ve insan sağlığının ciddi biçimde tehdit altında olduğu belirtildi.

Vatandaşlar, "Bu suyun arıtılıp arıtılmadığı bile belli değil. Görüntü ve koku her şeyi anlatıyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Arıtılmadan denize aktığı iddia edilen suyla ilgili gözler İSKİ'ye çevrildi. Vatandaşlar ve çevre uzmanları, tesisin işleyişine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmasını bekliyor