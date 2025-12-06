Soygun mesajı: Adliyede akılalmaz soygunda 25 Kilo altınla İngiltere’ye kaçan kâtibin planı ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'nde çalışan katip Erdal Timurtaş'ın adli emanet kasasında bulunan 25 kg altın ve 50 kg gümüşü çaldıktan sonra eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmasına ilişkin savcılık soruşturması sürüyor. Haklarında uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten talep edilen Timurtaş çifti her yerde aranırken, siyah çöp poşetine koyduğu 154 milyon lira değerindeki ziyneti alışveriş arabasıyla adliye dışına çıkaran Timurtaş'ın kiralık bir otomobil kullandığı ortaya çıktı. Timurtaş'ın, adliye yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık araca altınları yükleyip kaçtığı tespit edildi. Söz konusu kiralık aracın izini süren İstanbul Polisi, k aracı soygun ve sonrası günlerde kiralayanlar ve araç kiralama şirketini de mercek altına aldı.

SİLAHLARI DA ÇALDI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer şüpheli, adli emanet sorumlusu Kemal Demir önceki akşam Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hakimlikte ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Demir, "Kasayı sadece herhangi bir emanet geldiğinde ve 3 aylık denetimlerde açıyordum. Erdal, WhatsApp'tan, 'Ben evi, eşyaları sattım' şeklinde mesaj atınca şüphelendim. Savcı Yavuz Engin'e 'Evi satmış' dedim. Bizim aklımıza, 'Kumardan dolayı karısı evi terk etti' gibi şeyler geldi" dedi. Demir şöyle devam etti "Kasanın anahtarı siyah çantadadır. Bunu bir tek o biliyordu. Emanetin kapı girişinde kamera var. Savcı ayın 13'ünde bir arabayla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor. Altında da beyaz çuvallar var. Beyaz çuvallarda silahlar var. Bunların hepsini sabah 07.50 sıralarında dışarıya çıkartmış."



'SAVCI ŞÜPHELENDİ'

Demir ifadesinin devamında şunları söyledi: Savcı Yavuz Engin, emanete ziyarete geldi. Evi sattığını öğrendiği için bu işte bir tuhaflık olduğunu düşündü.

'ONU BEN YETİŞTİRDİM'

Demir "Erdal, benden 3 gün izin istedi, arabayı satacağını söyledi. Ben evi, arabayı satıp gidecek diye düşündüm. Erdal bütün emanetleri alma, yerleştirme hakkına sahipti. Anahtarı ihtiyaç halinde kasadan çıkartır, emanetleri yerleştirirdi. Ona işi ben öğrettim, yetiştirdim. Dışarıdan yardım almış olabilir" dedi.



Erdal Timurtaş'ın eşi Esra Timirtaş'ın İngiltere'deki ikiz kardeşinin yanına gittikleri tahmin ediliyor.