Mersin’de yasa dışı bahis çetesine darbe: 826 milyonluk ağ çöktü
Mersin’de yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, polis incelemelerinde örgüte ait hesaplarda 826 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 kişi yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
826 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin incelediği bağlantılı banka hesaplarında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 826 milyon liralık para hareketi ortaya çıkarıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 13 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.