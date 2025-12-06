PODCAST CANLI YAYIN

Mersin’de yasa dışı bahis çetesine darbe: 826 milyonluk ağ çöktü

Mersin’de yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, polis incelemelerinde örgüte ait hesaplarda 826 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı.

Mersin’de yasa dışı bahis çetesine darbe: 826 milyonluk ağ çöktü

Mersin'de yasa dışı bahis çetesine düzenlenen geniş çaplı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde zanlılara ait banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 liralık yasa dışı işlem hacmi tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 kişi yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

826 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin incelediği bağlantılı banka hesaplarında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 826 milyon liralık para hareketi ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 13 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

