Mersin’de yasa dışı bahis çetesine darbe: 826 milyonluk ağ çöktü

Mersin'de yasa dışı bahis çetesine düzenlenen geniş çaplı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde zanlılara ait banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 liralık yasa dışı işlem hacmi tespit edildi.

Mersin'de yasa dışı bahis çetesi çökertildi, İHA

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 kişi yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.