İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi: Sürücüler zor anlar yaşadı

Hafta sonu akşam saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye yükseldi; D-100 ve TEM başta olmak üzere köprü geçişleri, ana arterler ve sahil yollarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken birçok durakta toplu ulaşımda da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde trafikte yoğunluk artarken, kent geneli araç yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi. Ana arterler, otoyollar ve köprü bağlantılarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Akşam saatlerinde etkili olan yoğunluk hem Anadolu hem Avrupa Yakası'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar her iki yönde sıkışıklık gözlendi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

D-100'ün Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü–Cumhuriyet Mahallesi arasındaki D-100 hattında araçlar güçlükle ilerledi.

TEM Otoyolu'nda Hasdal'dan başlayan yoğunluk, Seyrantepe üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürdü. Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönünde, Levent TEM bağlantılarında, Karaköy–Beşiktaş sahil yolunda ve Barbaros Bulvarı'nda da yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

ANADOLU YAKASI KİLİT

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğun şekilde devam etti. Sultanbeyli–Çamlıca gişeleri istikametinde de benzer yoğunluk görüldü. D-100 kara yolunun Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla kesimlerinde her iki yönde araç trafiği ağır seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk Ünalan'dan itibaren başladı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Toplu taşıma duraklarında da kalabalıklar oluşurken, trafik nedeniyle bazı noktalarda sürücüler uzun süre yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, saat 18.57 itibarıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye ulaştı. Yoğunluk oranı Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

