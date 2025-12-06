PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı dehşeti: Soruşturma başlatıldı

Takvim'in gündeme taşıdığı İstanbul Erkek Lisesi’ndeki akran zorbalığı iddialarıyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı. Bakanlık, 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf öğrencilerine yönelik darp iddiaları üzerine hem idari soruşturma hem disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'un köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşandığı öne sürülen akran zorbalığı tartışması büyüyor. Takvim'in ortaya çıkardığı habere göre, kız öğrencilerle ilgili kendi aralarında yaptıkları WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek 11. sınıf öğrencileri tarafından hedef alınan 9. sınıf öğrencileri, 24 Kasım gecesi yatakhanede feci şekilde darp edildi.

MUŞTA VE BIÇAK GÖSTERİLEREK TEHDİT EDİLDİ
İddiaya göre 7 öğrenci; muşta ve bıçak gösterilerek tehdit edildi, sinema odasında dakikalarca dövüldü. Darbedilen öğrencilerden birinin kulak zarının patladığı, diğerinin boğazında kızarıklıklar oluştuğu belirtildi. Veliler, çocuklarını hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bazı ailelerin çocuklarını okulla ilişiklerini keserek farklı illere naklettiği öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kamuoyunu bilgilendirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin idari soruşturmanın Valilik tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğünü bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Açıklamada, okul yönetimi tarafından, "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

