Emine Erdoğan’dan eğitim mesajı: En güzel dünya kalemle kurulur

Emine Erdoğan, sosyal medyadan “Kadınlarımız, güçlü aklı, yüreği ve maneviyatı ile destan yazıyor” mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan, AKM'de düzenlenen 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu. "En güzel dünya kalemle kurulur. Okullar, kalpleri terbiye eden merkezlere dönüşmeli. Tırtılın bir kelebeğe dönüşmesi yeryüzünün en büyüleyici harikalarından biridir. Eğitim de insanın içindeki potansiyeli sabırla işleyip onu kanatlandıran bir kozadır" dedi.

İNSANLIK İYİLİK SERPİYOR
Erdoğan, "Bu koza, eylemleri ve fikirleri ile dünyaya iyilik ve güzellik serpen insanlar çıkarır" sözlerini kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latifa al-Droubi de "Biz eğitimin yalnızca binalardan ibaret olmadığını, bir mâna olduğunu öğrendik. Türkiye'nin desteğini hiç bir zaman unutmayacağız" dedi.

