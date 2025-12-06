Başkan Erdoğan’dan Kadın Zirvesi mesajı: Kadın hakları cellatlarını unutmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi"ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: Toplum hayatında olduğu gibi şehir ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur.

1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlar, 4 yıl sonra 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.