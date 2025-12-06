Başkan Erdoğan’dan Kadın Zirvesi mesajı: Kadın hakları cellatlarını unutmadık
Başkan Erdoğan, “Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi’nin kapısında nöbet tutan CHP’yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz? Unutmuyoruz, unutmayacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi"ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Toplum hayatında olduğu gibi şehir ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur.
1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlar, 4 yıl sonra 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.
Gazi Mustafa Kemal, bu hakkın verilmesinin ardından şöyle demiştir: "Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak bugün Türk kadınının elindedir ve onu liyakatle kullanacaktır."
Gazi'nin vefatından sonra gelenler tarafından sabote edilmiş; çeşitli kısıtlamalar ve yasaklarla aşındırılmıştır. Mesela başörtüleri dolayısıyla seçilme hakkından mahrum bırakıldılar. Mesela üniversiteyi kazandıklarında karşılarında "ikna odalarını" buldular.
Okullarda, üniversitelerde yürütülen cadı avını nasıl unutabiliriz? Unutmayın; "411 el kaosa kalktı" manşetinin temsil ettiği karanlığı nasıl unutabiliriz?
Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz?
Bugün sesleri eskisi kadar çok çıkmasa da medya, sosyal medya, iş dünyası, siyaset ve bürokraside varlığını hâlen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz? Bunları unutmuyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız.
Kifayetsiz kişilerin yönetiminde belediyelerimiz hızla irtifa kaybetti. Özellikle yolsuzluk rüşvet irtikâp kamu malını talan etme ve ahlak dışı skandallar ne yazık ki Türkiye'yi bir tahribatla karşı karşıya bıraktı. Biz kötü gidişe engel olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.