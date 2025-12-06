55 bin mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM Adalet Komisyonu , içinde infaz indiriminin de bulunduğu 11'inci Yargı Paketini kabul etti. Teklif, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Aralık ayı sonunda Genel Kurul gündemine indirilip yasalaştırılacak. AK Parti'nin önergesi ile kamuoyunda "Covid 19 indirimi" olarak bilinen, 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlarda 3 yıllık infaz indirimi getiren düzenlemeden yararlanacak suçların kapsamı daraltıldı. Teklifte sadece terör ve örgütlü suçlar kapsam dışı tutulmuştu.

Fotoğraf, AA



Yapılan düzenlemeyle anne, baba, çocuklarına, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışı bırakıldı. Böylece bu suçları işleyenlerin de 3 yıllık infaz indiriminden yararlanıp cezaevinden çıkmasının önüne geçildi. Bu düzenlemeden ilk etapta 55 bin mahkumun faydalanacağı açıklandı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının, 90 bine kadar çıkacağı belirtildi.