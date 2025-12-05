PODCAST CANLI YAYIN

Yunanistan’daki eylem TIR geçişlerini vurdu! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Ne zamana kadar sürecek?

Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı eylem nedeniyle TIR geçişleri tamamen durdu. Ticaret Bakanlığı, hem Türkiye sınırındaki İpsala-Kipi hattında hem de Yunanistan’ın Bulgaristan sınırındaki Ormenio Kapısı’nda yolların kapatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı eylem nedeniyle İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'nda TIR işlemlerinin yapılamadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'daki çiftçilerin başlatmış olduğu grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı, 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'nda TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında; Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bazı araçların geçişi için gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'ın Bulgaristan ve Makedonya'ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir. Bu süreçte TIR'ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" denildi.

