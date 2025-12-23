Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarıı paylaşıyor. İki takım da derbiden kazanarak çıkıp 3 puanı hanesine yazdırarak avantaj yakalamak amacında. Domenico Tedesco ve Sergen Yalçın kararını verdi ve derbinin ilk 11'leri belli oldu. ATV'den yayınlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ATV'den yayınlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Devrim, Cerny, Abraham
FENER'DE HEDEF GALİBİYET
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı yarın sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kupaya grup aşamasından dahil olurken hedefini galibiyetle başlangıç yapmak olarak belirledi.
SON 16 MAÇTA YENİLMEDİ
Süper Lig'in ilk yarısını namağlup kapatan Fenerbahçe, lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil son 16 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İki takımın ligde sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
9 EKSİK VAR
Fenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNE İLK KEZ ÇIKABİLECEK 4 FUTBOLCU
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde kaleci Tarık Çetin ile Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.
BEŞİKTAŞ KUPAYA 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR
Türkiye Kupası'nı 11 kez kazanan Beşiktaş da organizasyona grup aşamasından katılıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki derbiden galibiyetle ayrılarak grupta avantaj yakalamayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Rafa Silva'nın fiziksel olarak hazır olmadığı ve derbide oynamasının zor olduğu ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, seriyi kupa maçında da sürdürmek istiyor.
İLK KEZ FENERBAHÇE DERBİSİ YAŞAYABİLECEK 6 İSİM
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın süre vermesi halinde Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Devrim Şahin ilk kez Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilir.
REKABETTE 363. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın oynanacak derbiyle birlikte 363. kez karşı karşıya gelecek. 100 yılı aşkın rekabette Fenerbahçe'nin 136, Beşiktaş'ın 129 galibiyeti bulunurken 97 mücadele beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler 502 gol atarken siyah-beyazlılar 461 kez ağları sarstı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ
İki takım Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 22 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 11'ini Beşiktaş kazanırken Fenerbahçe 5 galibiyet aldı; 6 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Kupa eşleşmelerinde de Beşiktaş'ın 9-5 üstünlüğü öne çıkıyor.
HÜKMEN SONUÇLANAN MAÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Türkiye Kupası'nda iki maç hükmen sonuçlandı. 1982-1983 sezonunda oynanan çeyrek final ilk maçı 1-1 bitmesine rağmen, Beşiktaş'ta Mehmet Ekşi'nin cezalı olmasına karşın oynatıldığı tespit edilince karşılaşma 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edildi. 2017-2018 sezonundaki yarı final rövanşında ise Kadıköy'deki maç, yaşanan olaylar sonrası devam ettirilmek istendi ancak Beşiktaş sahaya çıkmayınca karşılaşma 3-0 Fenerbahçe lehine hükmen sonuçlandı.
DERBİ ÖNCESİ HÜCUM HATLARINDA EKSİKLER
Karşılaşma öncesinde iki takımda da hücum hattındaki eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de En-Nesyri, Nene, Duran ve Talisca; Beşiktaş'ta ise El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek. Bu tabloda Fenerbahçe'de Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta ise Tammy Abraham öne çıkan isimler arasında yer alıyor.