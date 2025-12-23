Fenerbahçe , derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde kaleci Tarık Çetin ile Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.

Rıdvan Yılmaz (AA)

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Rafa Silva'nın fiziksel olarak hazır olmadığı ve derbide oynamasının zor olduğu ifade ediliyor.