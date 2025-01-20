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Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK'nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye'yi bilgilendirdi

Suriye'de silah bırakmayan YPG "ademi merkeziyetçi yönetim" adı altında "Federal yapı" istiyor. Suriye petrollerine çöken YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Şam'la müzakere için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koşuyor. Bu süreçte Barzani-YPG-CENTCOM arasındaki görüşme trafiği dikkat çekti. PKK'nın akıl hocası Kurilla'nın ise önce Irak yönetimi ardından YPG ile temas kurması soru işaretlerine neden oldu. Öte yandan KDP'nin Erbil Başkonsolosluğu'nu ziyaret edip Türkiye'yi bilgilendirdiği öğrenildi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 11:44
Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi

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    Başlıkların Devamı

    Suriye'de PKK/YPG için mutlak son yaklaşıyor. Terör örgütü ve türevleri ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulunarak Türkiye'nin kadife eldiven içindeki çelik yumruğunu gösterdi.

    ŞAM ANKARA İLE AYNI EKSENDE

    Suriye Geçiş Hükümeti de PKK/YPG konusunda Türkiye ile aynı çizgide olduğunu gösterdi. Ankara'ya gelen Şam heyeti net mesajlar verdi... Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" diyerek PKK/YPG'ye müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

    Suriye geçişi hükümeti Savunma Bakanı Murhab Ebu Kasra, YPG'nin ʺparalel orduʺ kurmasına izin vermeyeceklerini ilan etti (Takvim.com.tr)Suriye geçişi hükümeti Savunma Bakanı Murhab Ebu Kasra, YPG'nin ʺparalel orduʺ kurmasına izin vermeyeceklerini ilan etti (Takvim.com.tr)

    KASRA YPG'Yİ UYARDI: İZİN VERMEYİZ

    Suriye geçişi hükümeti Savunma Bakanı Murhab Ebu Kasra da Ankara'daki görüşme sonrası YPG'yi uyardı. YPG'nin özel askeri birliğe sahip olmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

    Kasra, YPG/SDG'nin "silah bırakma" konusunda somut bir adım atmadığını dile getirdi.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin özerklik istiyor (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin özerklik istiyor (Takvim.com.tr)

    PYD/YPG AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: FEDERAL YAPI İSTİYORUZ

    ABD'den umduğu desteği bulamayan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise deyim yerindeyse havanda su dövüyor.

    Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla kenara sıkışan, Tişrin Hattı'nda hırpalanan, Suriye'de oluşan yeni denklemde yeri olmadığını anlayan PYD/YPG ise açık açık "Federal yapı" istedi.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG'nin silah bırakmayacağını "ademi merkeziyetçi yönetim" istediklerini söyledi. Petrol sahaları için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koştu.

    ABDİ HAVANDA SU DÖVÜYOR!

    Şam'la pazarlık hayaline girişen Abdi, "Bu konuları hayata geçirmek için Şam'daki yönetim ile üzerinde anlaşacağımız bir yol haritasına ihtiyacımız var. Böylece bahsettiğimiz konuları hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz" dedi.

    Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.comt.tr)Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.comt.tr)


    ÖNCE KAMIŞLI'DA SONRA ERBİL... BARZANİ - YPG HATTINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

    Bir yandan da Barzani - YPG teması dikkatlerden kaçmıyor. Mesud Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi, işgal altındaki Kamışlı'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü.

    Türkiye sınırına 3 km mesafede yapılan toplantı sonrası Erbil'de de masa kuruldu. KDP Başkanı Mesud Barzani ile YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin bir araya geldi. Barzani'nin ofisi görüşme sonrası "Suriye'deki Kürt tarafları bir olsun, ortak duruş sergilesin" açıklamasını yaptı.

    YPG ELEBAŞI: "BİRBİRİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve Mesud Barzani Erbil'de görüştü (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve Mesud Barzani Erbil'de görüştü (Takvim.com.tr)

    YPG elebaşı ise, Suriye'deki değişim sürecini ele aldıklarını belirtip "Suriye'de Kürtlerin tutumlarının bir olması gerektiği ve Şam ile diyalogun Kürt halkının haklarını barışçıl bir şekilde koruması gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca Kürtlerin birliğine ve bölgede istikrarın korunmasının hepimizin görevi olduğuna vurgu yaptık. Birbirimize destek olacağız" beyanında bulundu.

    CENTCOM Komutanı Michael Kurilla ve Irak Başbakanı Sudani (Takvim.com.tr)CENTCOM Komutanı Michael Kurilla ve Irak Başbakanı Sudani (Takvim.com.tr)

    KURILLA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

    Barzani - YPG teması sonrası CENTCOM Komutanı Michael Kurilla sahneye çıktı. Önce Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya gelen Kurilla sonra PKK/YPG elebaşı Abdi ile görüştü.

    YPG'ye yine DEAŞ gardiyanlığı misyonu yüklendi. Ferhat Abdi, "Toplantı, Suriye'nin mevcut durumunu ve IŞİD'e karşı ortak operasyonları değerlendirmek açısından önemliydi" dedi.

    CENTCOM Komutanı Michael Kurilla ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.com.tr)CENTCOM Komutanı Michael Kurilla ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.com.tr)

    BARZANİ - YPG - ABD... BU GÖRÜŞMELER NE ANLAMA GELİYOR?

    ABD raf ömrü tükenen PKK/YPG'yi oyunda tutmaya çalıştığı aşikar... Buna ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Barzani - YPG masasını desteklemesi dikkat çekti.

    Barzani - YPG - ABD üçgeninde cereyan eden bu görüşmeler kafalarda soru işareti bıraktı.

    KDP Türkiye'yi bilgilendirdi (Takvim.com.tr)KDP Türkiye'yi bilgilendirdi (Takvim.com.tr)

    BARZANİ'NİN TEMSİLCİSİ ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUNA GELDİ! KONU: YPG

    Barzani'nin yakın çalışma ekibinde yer alan KDP Siyasi Büro Yürütme Komitesi üyesi Hoşyar Zebari ise Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

    Zebari, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile YPG elebaşı Abdi'nin bölgeye ziyareti ve Mesud Barzani ile görüşmesini konuştuklarını açıkladı.

    ABDli General Erik Kurilla, PKK/YPGyi ziyaret etti: Yine DEAŞ bahanesi!ABDli General Erik Kurilla, PKK/YPGyi ziyaret etti: Yine DEAŞ bahanesi!

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