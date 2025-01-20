Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi

Suriye'de PKK/YPG için mutlak son yaklaşıyor. Terör örgütü ve türevleri ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulunarak Türkiye'nin kadife eldiven içindeki çelik yumruğunu gösterdi.
ŞAM ANKARA İLE AYNI EKSENDE
Suriye Geçiş Hükümeti de PKK/YPG konusunda Türkiye ile aynı çizgide olduğunu gösterdi. Ankara'ya gelen Şam heyeti net mesajlar verdi... Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" diyerek PKK/YPG'ye müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.