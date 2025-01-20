Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve Mesud Barzani Erbil'de görüştü (Takvim.com.tr)



YPG elebaşı ise, Suriye'deki değişim sürecini ele aldıklarını belirtip "Suriye'de Kürtlerin tutumlarının bir olması gerektiği ve Şam ile diyalogun Kürt halkının haklarını barışçıl bir şekilde koruması gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca Kürtlerin birliğine ve bölgede istikrarın korunmasının hepimizin görevi olduğuna vurgu yaptık. Birbirimize destek olacağız" beyanında bulundu.



CENTCOM Komutanı Michael Kurilla ve Irak Başbakanı Sudani (Takvim.com.tr)

KURILLA YİNE SAHNEYE ÇIKTI



Barzani - YPG teması sonrası CENTCOM Komutanı Michael Kurilla sahneye çıktı. Önce Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya gelen Kurilla sonra PKK/YPG elebaşı Abdi ile görüştü.



YPG'ye yine DEAŞ gardiyanlığı misyonu yüklendi. Ferhat Abdi, "Toplantı, Suriye'nin mevcut durumunu ve IŞİD'e karşı ortak operasyonları değerlendirmek açısından önemliydi" dedi.