Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ʺSuriye ile sorunlarımızʺ var diyerek ʺöz yönetimʺ talep etti (Takvim.com.tr)
Abdi, Şam ile imzalanan 10 Mart Anlaşmasına değinerek, anlaşmanın uygulanmasının önünde ciddi engeller bulunduğunu iddia etti:
"Merkeziyet, Kürt hakları ve parlamento konusunda Suriye ile sorunlarımız var. Bileşenler kendi kendini yönetmelidir."
SDG'nin Şam'a entegrasyonuna değinip "Türkiye bizi tehdit olarak görmesin"
diyen Abdi, "Suriye güvenlik güçleri içinde yer almamız bir tehdit olarak görülmemeli. Aksine Suriye ordusu içerisindeki varlığımız komşu ülkeler için güvenlik ve istikrar unsurdur. Biz Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Türkiye'nin Demokratik Suriye Güçlerini tehdit olarak görmemesi gerekir."
şeklinde konuştu.
"İMRALI" SÖZLERİ: SÜRECİ DESTEKLİYORUZ
Abdi, "Öcalan'ın İmralı'da başlattığı süreci sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu için bir şanstır. Bu süreci destekliyoruz" dedi.
YPG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed (Takvim.com.tr)
YPG/SDG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Şam'la yönetim şekli konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.
Ahmed, YPG'nin "özerk yönetim" talep ettiğini, Şam'ın 107. maddeye dayalı , merkezin güçlü olduğu bir yapıda ısrar ettiğini belirtti.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ʺSuriye’de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruzʺ diyor (Takvim.com.tr)
BARZANİLER NEREDE DURUYOR?
Abdi ve Ahmed gibi Neçirvan Barzani de "adem-i merkeziyetçi" bir yapıyı savunuyor ancak SDG ve Şam'ın anlaşamamasından da Abdi'yi sorumlu tutuyor.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Biz Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruz . Suriye çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. Biz Suriye'nin merkezi ve güçlü bir şekilde yönetilmesinin Suriye'yi hiçbir sonuca ulaştırmayacağına inanıyoruz" dedi.
"SDG'NİN HATASIDIR"
"Anlaş mayı engelleyen Türkiye değil, SDG'nin kendi hataları" diyen Barzani şu ifadeleri kullandı:
Şam'da Suriye'de bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın orada bulunmasının Suriye'nin barış ve istikrara dönmesi için büyük bir şans olduğuna inanıyoruz. Biz Suriye'deki kardeşlerimize ilk günden itibaren iki şey söyledik: Şam'a gidin dedik. Suriye'nin yeni bayrağını taşıyın, kimseden davet beklemeyin. Bu sizin ülkeniz, sizin milletiniz, sizin yeriniz. Sizler Suriye'nin geleceğinde aktif bir rol oynamalısınız' dedik. SDG ve Mazlum Abdi'nin Ahmed Şara ile anlaşmaması SDG'nin hatasıdır, neyi bekliyorlar anlamıyorum. Ahmed Şara ile SDG'nin anlaşmasını engelleyen Türkiye değildir, bizim okumamıza göre bu işin önünü tıkayan Türkiye değildir.
Ama buna rağmen şöyle bir gerçeklik de var. Bu güçler (Mazlum Kobani ve SDG) terörle mücadele ve güvenlik meselesinde hem Suriye'de hem de Kürdistan ve Irak'ı etkileyen konularda büyük bir rol oynadılar. Biz Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruz. Suriye çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. Biz Suriye'nin merkezi ve güçlü bir şekilde yönetilmesinin Suriye'yi hiçbir sonuca ulaştırmayacağına inanıyoruz.
KDP Başkanı Mesud Barzani sarayında YPG elebaşı Abdi ile görüştü (Takvim.com.tr)
ABDİ - MESUD BARZANİ GÖRÜŞMESİ
YPG elebaşı Ferhat Abdi daha sonra KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.
Barzani, Kürt sorununun "yeni Suriye" çerçevesinde demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini, geçmişteki hataların düzeltilmesi ve tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. , Kürt halkının haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.