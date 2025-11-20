Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?

"İMRALI" SÖZLERİ: SÜRECİ DESTEKLİYORUZ Abdi, "Öcalan'ın İmralı'da başlattığı süreci sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu için bir şanstır. Bu süreci destekliyoruz" dedi. YPG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed (Takvim.com.tr)

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ʺSuriye’de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruzʺ diyor (Takvim.com.tr)

BARZANİLER NEREDE DURUYOR? Abdi ve Ahmed gibi Neçirvan Barzani de "adem-i merkeziyetçi" bir yapıyı savunuyor ancak SDG ve Şam'ın anlaşamamasından da Abdi'yi sorumlu tutuyor.

"SDG'NİN HATASIDIR"



"Anlaş mayı engelleyen Türkiye değil, SDG'nin kendi hataları" diyen Barzani şu ifadeleri kullandı:

Şam'da Suriye'de bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın orada bulunmasının Suriye'nin barış ve istikrara dönmesi için büyük bir şans olduğuna inanıyoruz. Biz Suriye'deki kardeşlerimize ilk günden itibaren iki şey söyledik: Şam'a gidin dedik. Suriye'nin yeni bayrağını taşıyın, kimseden davet beklemeyin. Bu sizin ülkeniz, sizin milletiniz, sizin yeriniz. Sizler Suriye'nin geleceğinde aktif bir rol oynamalısınız' dedik. SDG ve Mazlum Abdi'nin Ahmed Şara ile anlaşmaması SDG'nin hatasıdır, neyi bekliyorlar anlamıyorum. Ahmed Şara ile SDG'nin anlaşmasını engelleyen Türkiye değildir, bizim okumamıza göre bu işin önünü tıkayan Türkiye değildir.



Ama buna rağmen şöyle bir gerçeklik de var. Bu güçler (Mazlum Kobani ve SDG) terörle mücadele ve güvenlik meselesinde hem Suriye'de hem de Kürdistan ve Irak'ı etkileyen konularda büyük bir rol oynadılar. Biz Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruz. Suriye çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. Biz Suriye'nin merkezi ve güçlü bir şekilde yönetilmesinin Suriye'yi hiçbir sonuca ulaştırmayacağına inanıyoruz.