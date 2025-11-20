PODCAST CANLI YAYIN

Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, IKBY'nin Duhok vilayetinde düzenlenen forumda kravat takıp "özerklik" istedi. Kamışlı merkezli terör yapısı, kendisini Şam'daki Şara hükümetiyle eş tutup "Bize de şans verin" diye yalvardı. YPG'li İlham Ahmed aynı çağrıyı yineledi. Barzaniler ise bir yandan "Anlaşmayı engelleyen Türkiye değil, SDG'nin kendi hataları" derken diğer yandan tıpkı YPG gibi "merkezi olmayan" bir sistem savunuyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedeflerinden biri de bölgedeki terör hançerini söküp atmak.

Ancak Suriye'deki YPG(SDG) sorunu çözülmek bir yana dursun katlanarak büyümeye devam ediyor. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri Şam'la imzalanan 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Dahası "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyerek yola çıkan YPG günün sonunda adem-i merkeziyetçilik maskesiyle "özerklik" isteyen ayrılıkçı bir yapı olarak varlığını sürdürüyor.
Duhok'taki zirvede KDP'li Hoşyar Zebari, YPG elebaşı Mazlum Abdi ve YPG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed (Soldan sağa)Duhok'taki zirvede KDP'li Hoşyar Zebari, YPG elebaşı Mazlum Abdi ve YPG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed (Soldan sağa)

YPG'NİN HAYALİ: SURİYE'DE IKBY MODELİ

Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini korurken Kamışlı merkezli terör yapısı, kendisini Şam'daki Şara hükümetiyle eş değer tutuyor.

Bu doğrultuda küresel güçlerden Suriye'de bir IKBY modeli tesis edilmesi için yardım istiyor.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, kravat takıp ʺözerklikʺ istedi: Bize de şans verin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, kravat takıp ʺözerklikʺ istedi: Bize de şans verin (Takvim.com.tr)

ABDİ KRAVAT TAKTI ÖZERKLİK İSTEDİ : BİZE DE ŞANŞ VERİN
Son olarak IKBY'nin Duhok vilayetinde Barzanilerin himayesinde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'in konuşmacı olduğu Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) düzenlendi.

Forumda Suriye'de yeni kurulacak sisteme ilişkin konuşan Abdi, "Suriye'nin yeniden inşası için Şam'a verdiğiniz şansı bize de verin!" ifadelerini kullandı.

YPG'li Abdi "Biz Esad dönemindeki merkezi sisteme dönülmesine izin vermeyeceğiz. 15 yıldır verilen savaş Suriye'de tüm bileşenlerin merkezi olmayan bir sistem ile herkesin kendisini yönetmesini gerektiriyor" diyerek "adem-i merkeziyetçilik" istedi.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ʺSuriye ile sorunlarımızʺ var diyerek ʺöz yönetimʺ talep etti (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ʺSuriye ile sorunlarımızʺ var diyerek ʺöz yönetimʺ talep etti (Takvim.com.tr)

Abdi, Şam ile imzalanan 10 Mart Anlaşmasına değinerek, anlaşmanın uygulanmasının önünde ciddi engeller bulunduğunu iddia etti:
"Merkeziyet, Kürt hakları ve parlamento konusunda Suriye ile sorunlarımız var. Bileşenler kendi kendini yönetmelidir."
SDG'nin Şam'a entegrasyonuna değinip "Türkiye bizi tehdit olarak görmesin" diyen Abdi, "Suriye güvenlik güçleri içinde yer almamız bir tehdit olarak görülmemeli. Aksine Suriye ordusu içerisindeki varlığımız komşu ülkeler için güvenlik ve istikrar unsurdur. Biz Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Türkiye'nin Demokratik Suriye Güçlerini tehdit olarak görmemesi gerekir." şeklinde konuştu.

"İMRALI" SÖZLERİ: SÜRECİ DESTEKLİYORUZ

Abdi, "Öcalan'ın İmralı'da başlattığı süreci sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu için bir şanstır. Bu süreci destekliyoruz" dedi.

YPG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed (Takvim.com.tr)YPG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed (Takvim.com.tr)

YPG/SDG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Şam'la yönetim şekli konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Ahmed, YPG'nin "özerk yönetim" talep ettiğini, Şam'ın 107. maddeye dayalı , merkezin güçlü olduğu bir yapıda ısrar ettiğini belirtti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ʺSuriye’de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruzʺ diyor (Takvim.com.tr)IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ʺSuriye’de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruzʺ diyor (Takvim.com.tr)

BARZANİLER NEREDE DURUYOR?

Abdi ve Ahmed gibi Neçirvan Barzani de "adem-i merkeziyetçi" bir yapıyı savunuyor ancak SDG ve Şam'ın anlaşamamasından da Abdi'yi sorumlu tutuyor.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Biz Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruz . Suriye çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. Biz Suriye'nin merkezi ve güçlü bir şekilde yönetilmesinin Suriye'yi hiçbir sonuca ulaştırmayacağına inanıyoruz" dedi.

"SDG'NİN HATASIDIR"

"Anlaş mayı engelleyen Türkiye değil, SDG'nin kendi hataları" diyen Barzani şu ifadeleri kullandı:

Şam'da Suriye'de bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın orada bulunmasının Suriye'nin barış ve istikrara dönmesi için büyük bir şans olduğuna inanıyoruz. Biz Suriye'deki kardeşlerimize ilk günden itibaren iki şey söyledik: Şam'a gidin dedik. Suriye'nin yeni bayrağını taşıyın, kimseden davet beklemeyin. Bu sizin ülkeniz, sizin milletiniz, sizin yeriniz. Sizler Suriye'nin geleceğinde aktif bir rol oynamalısınız' dedik. SDG ve Mazlum Abdi'nin Ahmed Şara ile anlaşmaması SDG'nin hatasıdır, neyi bekliyorlar anlamıyorum. Ahmed Şara ile SDG'nin anlaşmasını engelleyen Türkiye değildir, bizim okumamıza göre bu işin önünü tıkayan Türkiye değildir.


Ama buna rağmen şöyle bir gerçeklik de var. Bu güçler (Mazlum Kobani ve SDG) terörle mücadele ve güvenlik meselesinde hem Suriye'de hem de Kürdistan ve Irak'ı etkileyen konularda büyük bir rol oynadılar. Biz Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruz. Suriye çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. Biz Suriye'nin merkezi ve güçlü bir şekilde yönetilmesinin Suriye'yi hiçbir sonuca ulaştırmayacağına inanıyoruz.

KDP Başkanı Mesud Barzani sarayında YPG elebaşı Abdi ile görüştü (Takvim.com.tr)KDP Başkanı Mesud Barzani sarayında YPG elebaşı Abdi ile görüştü (Takvim.com.tr)

ABDİ - MESUD BARZANİ GÖRÜŞMESİ

YPG elebaşı Ferhat Abdi daha sonra KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Barzani, Kürt sorununun "yeni Suriye" çerçevesinde demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini, geçmişteki hataların düzeltilmesi ve tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. , Kürt halkının haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.



