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PKK/YPG Suriye'de Kürt suikastlarına başladı! ENKS'li ismi kaçırıp katlettiler

Suriye'de "Federal yapı" hayalleri kuran ancak umduğu desteği bulamayan PKK/YPG işgal altında tuttuğu bölgelerde Kürt suikastlarına başladı. ENKS üyesi İsmail Hac Fettah, Kamışlı yolunda YPG'li teröristler tarafından kaçırıldı. Fettah'ın cansız bedeni Dirbesiye bölgesinde bulundu. ENKS, daha önce PKK/YPG'nin "teröristan" seçimlerine karşı çıkmıştı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:44
PKK/YPG Suriye’de Kürt suikastlarına başladı! ENKS’li ismi kaçırıp katlettiler

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    Suriye'de silah bırakmayan YPG "ademi merkeziyetçi yönetim" adı altında "Federal yapı" istiyor. Suriye petrollerine çöken YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Şam'la müzakere için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koşuyor.

    YPG KÜRT SUİKASTLARINA BAŞLADI

    Bir yandan da Suriye'deki Kürt grupların Şam'da PYD/YPG çatısı altında toplanması için baskılar sürüyor. Bu baskılar sürerken YPG Kürt suikastlarına başladı.

    ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)

    ENKS üyesi olduğu belirtilen İsmail Fettah'ın Dirbesiye bölgesinde cansız bedeni bulundu. ENKS yetkilileri, Fetah'ın Kamışlı'ya dönerken birden ortadan kaybolduğunu ifade etti.

    PKK/YPG KAÇIRDI

    Halep merkezli Türkmen Ajans Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Bozan da ENKS üyesi İsmail Hac Fettah'ın Kamışlı yolunda PKK/YPG tarafından alıkonulduğunu söyledi.

    ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)

    Bozan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günler içerisinde terör örgütü YPG/PKK tarafından kaçırılan ENKS üyesi İsmail Hac Fettah'ın cesedi bulundu" ifadelerini kullandı.

    ENKS "TERÖRİSTAN" SEÇİMLERİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

    Bilindiği üzere ENKS, PYD/YPG ile politik zeminde çatışma halinde.

    YPG'nin "teröristan" seçimleriyle meşrulaşma hedefi yapıp Suriye'yi kantonlara ayırma planına ENKS karşı çıkmış, seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

    ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)

    YPG ENKS'LİLERİ DARBEDİP KAÇIRMIŞTI

    Bunar karşılık YPG, işgal altında tuttuğu Haseke ilinin Kamışlı beldesinde çok sayıda ENKS üyesi ve destekçisini darbedip kaçırmıştı.

    Kaçırılan isimler arasında ENKS'nin önde gelen üyelerinden Süleyman Oso, Muhammed İsmail, Abdüssamed Birro, Faysal Yusuf, Nimet Davut ve Taher Hassaf yer almıştı.

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