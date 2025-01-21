PKK/YPG Suriye’de Kürt suikastlarına başladı! ENKS’li ismi kaçırıp katlettiler

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Suriye'de silah bırakmayan YPG "ademi merkeziyetçi yönetim" adı altında "Federal yapı" istiyor. Suriye petrollerine çöken YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Şam'la müzakere için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koşuyor.



YPG KÜRT SUİKASTLARINA BAŞLADI



Bir yandan da Suriye'deki Kürt grupların Şam'da PYD/YPG çatısı altında toplanması için baskılar sürüyor. Bu baskılar sürerken YPG Kürt suikastlarına başladı.

ENKS üyesi İsmail Hac Fettah YPG tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulundu (Takvim.com.tr)



ENKS üyesi olduğu belirtilen İsmail Fettah'ın Dirbesiye bölgesinde cansız bedeni bulundu. ENKS yetkilileri, Fetah'ın Kamışlı'ya dönerken birden ortadan kaybolduğunu ifade etti.



PKK/YPG KAÇIRDI



Halep merkezli Türkmen Ajans Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Bozan da ENKS üyesi İsmail Hac Fettah'ın Kamışlı yolunda PKK/YPG tarafından alıkonulduğunu söyledi.