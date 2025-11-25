Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortada ne söylememi bekliyorlar!

CHP'nin yolsuzluktan arındırılması için manifesto niteliğinde bir çağrı yapan Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da 3 dakikalık bir video çekip "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR BOMBA DAHA: İDDİANAME ORTADA NE SÖYLEMEMİ BEKLİYORLAR Eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir bomba daha patlattı. Kendisinin hiç akçeli işlere bulaşmadığını savunan ve CHP'nin yolsuzluklardan arınması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İddianame ortada ne söylememi bekliyorlar" diyerek hem CHP yönetimini hem de Ekrem İmamoğlu'nun trollerine tepki gösterdi.

TGRT'den Fatih Atik'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor.

"RÜŞVETLERLE ANILMALARINDA SORUN YOK MU DEMELİYDİM?"

CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?"

Kemal Kılıçdaroğlu, görevi süresince Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanları hakkında ortaya atılan tüm yolsuzluk iddiaları için komisyon görevlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Genel Başkanlık dönemimde yolsuzlukla ilgili bana ulaşan iddia olduğunda hepsiyle ilgili gereken işlemi yaptım. Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir, Beşiktaş belediye başkanları. Bu isimlerle ilgili komisyon görevlendirdim. Bu arkadaşların töhmet altında kalmalarını istemedim, yargıya gidip aklanmalarını istedim. Bu arkadaşlar ben genel başkanken tek tek yargıya gittiler ve aklanıp geri geldiler. Bugün de hakkında suçlamalar bulunan belediye başkanlarımızın hukuk ve kamuoyu önünde temize çıkmalarını temenni ediyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Türkiye Suriye'yi başka egemen güçlere bırakamaz. Konuşmamda altını çizdiğim konu, devletimizin Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya kaldığı bertaraf edilmesi gereken tehlike İsrail ve ABD tehlikesidir. Büyük resmi görmek gerekir. Yürütülen proje devlet projesidir.

"KARDEŞİMİZ KÜRTLERİ İSRAİL VE ABD ORTA DOĞU'DA BİZE KARŞI KULLANAMAZ"

Ayrılamaz parçamız ve kardeşimiz olan Kürtlerin İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da bize karşı kullanabileceği unsurlar olmadığını, onların bizim kardeşimiz olduğunun altını çizdim.

CHP'nin kurucu iradeyi üzerinde taşıyan parti olarak devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından öncü olması gerekir. Odaklanılması gereken asıl konu budur. Komisyon bu büyük fotoğrafın alt başlığıdır. Benim ve toplumun CHP'den beklentisi bu sorunun çözümünde siyaset üretmesidir"