Son dakika: Komisyonun İmralı sonrası Meclis'te yapacağı ilk toplantı ertelendi

Komisyonun İmralı sonrası Meclis'te yapacağı ilk toplantı ertelendi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidişi sonrası Meclis'te yapacağı ilk toplantı ertelendi.

Komisyonun İmralı Adası'na giden heyetin gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları paylaşması ve üyelere bilgi vermesi amacıyla toplanması bekleniyordu.

Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin farklı programları nedeniyle toplantı ertelendiği ifade edildi. DEM Parti adına komisyonla birlikte İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit Kılıç, program yoğunluğu nedeniyle erteleme olduğunu doğruladı.

Peki, toplantı ne zaman yapılacak?

Komisyonun Perşembe günü ya da gelecek hafta yapılması bekleniyor.

ANA GÜNDEM YPG OLDU

MHP, AK Parti ve DEM Parti'den oluşan heyet İmralı'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve YPG oldu.


