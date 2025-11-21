Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplanıyor... İmralı'ya gidilip gidilmemesinin oylanacağı komisyon öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" dedi. AK Parti, komisyon öncesi yapılan toplantının ardından "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz." açıklamasını yaptı. DEM'in de olumlu baktığı süreçte CHP'nin tribünlere oynadığı biliniyor... Peki olası Öcalan görüşmesi nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecek?
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplanıyor.
"İMRALIYA GİDİLSİN Mİ?" OYLAMASI YAPILACAK
Toplantı saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.
18. kez yapılacak toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.
Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.
SALT ÇOĞUNLUK
Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.
Ayrıca Komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.
KİM NE DEDİ?
Peki olası Öcalan görüşmesi nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecek, komisyon öncesi kim ne söyledi?
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" açıklamasında bulundu.
Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak en başından beri hep siyaset üstü bir zeminde ele aldığımız bu süreci suhuletle menziline ulaştırmak istiyoruz. Komisyonun sonraki oturumu dahil, bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, sağduyulu ve özellikle uzlaşmacı anlayış temelinde sürdüreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
FETİ YILDIZ: KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cumadan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
AK PARTİ: OLUMLU BAKIYORUZ
AK Parti komisyon üyeleriyle İmralı gündemiyle toplantı yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık ettiği toplantıya komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra Efkan Ala da katıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Oylama olursa olumlu oy vereceğiz. Komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir" açıklamasında bulundu.
AK PARTİ ADINA KİM GİDECEK?
AK Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alternatifli bir liste sunulacak. İmralı'ya gidecek isim konusunda son kararı Erdoğan verecek.
CHP TRİBÜNLERE OYNUYOR
CHP'nin "sürecin siyasi maliyetini üzerine almak istemediği" için İmralı kararını "hayır" olarak kamuoyuna duyuracağı ancak komisyonda verilecek "evet" kararının ardından İmralı'ya vekil göndereceği konuşuluyor... Özgür Özel İmralı'ya gidecek vekil adaylarını bile belirlediği iddia edildi. CHP SÖZCÜ'nün "Apo'ya gidilmeyecek" haberini de yalanladı.
ÖCALAN İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Öcalan ile görüşmenin ise Aralık başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın aktardığına göre görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacak.
Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacak.