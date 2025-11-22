İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarındaki büyük usulsüzlük iddiaları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Mülkiye Müfettişleri, MASAK ve Sayıştay raporlarında 32 konser alımında belediyenin 154 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken Takvim.com.tr skandalı geçtiğimiz yıl gündeme getirmişti...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.
BAKANLIKTAN YAVAŞ VE UZUNOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ
Bakanlığın, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.
32 KONSERDE 154.4 MİLYONLUK KAMU ZARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.
İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
TAKVİM.COM.TR ANKARA'DAKİ KONSER VURGUNUNU YAZMIŞTI
Takvim.com.tr söz konusu vurgunu geçtiğimiz yıl gündeme getirdi. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.
BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?
Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme geldi
Bazı sanatçılar bahse konun rakamları almadıklarını iddia ederken ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.
YAVAŞ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI
Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki vurgunu açık etti. Daha sonra 11 Kasım 2024'te kameralar karşısına geçerek konser vurgununu itraf etmek zorunda kalan Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konserine 69 değil 45 milyon TL harcandığını savunmasını yaptı.
Mansur Yavaş aynı toplantıda sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Ödemelerin toplamının 330 milyon lirayı aştığı anlaşıldı. Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş'in 2 konser düzenlendiğini, Gündeş'e 4 milyon 750 bin lira verildiğini anlattı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'nin konser maliyetinin ise 78 milyon 500 bin TL olduğunu öne sürdü.
Tan Taşçı'ya da 30 Ağustos konseri için 41 Milyon 950 bin lire ödendiğinin belgesini yayınladı.
O dönem CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.
İşte Takvim.com.tr'nin o haberleri: