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Mansur Yavaş vatandaşın parasıyla yaptığı konserlerin maliyetini tek tek açıkladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 14 şarkıcıya 330 milyon lira ödediği ortaya çıktı. Yavaş, “Bundan sonra sanatçı seçiminde daha dikkatli olacağız” açıklaması yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Mansur Yavaş vatandaşın parasıyla yaptığı konserlerin maliyetini tek tek açıkladı!

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "69 milyon liralık konser" tartışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Ebru Gündeş konserine 69 değil 45 milyon TL harcandığını açıkladı.

Yavaş aynı toplantıda sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Ödemelerin toplamının 330 milyon lirayı aştığı anlaşıldı. Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş'in 2 konser düzenlendiğini, Gündeş'e 4 milyon 750 bin lira verildiğini anlattı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'nin konser maliyetinin ise 78 milyon 500 bin TL olduğunu aktardı.

Tan Taşçı'ya da 30 Ağustos konseri için 41 Milyon 950 bin lire ödendiğinin belgesini yayınladı. "Personelime asla yargısız infaz yapamam. Savunmalarının alıp durumun ortaya çıkarılmasının ardından gerçekler paylaşılacaktır. Kusuru olan varsa arkasında durmayız" ifadesini kullandı. Adeta günah çıkardı: Verilemeyecek hesabımız yok. Eleştirileri dikkate alacağız. İtirazların başımızın üzerinde yeri var. Bundan sonra sanatçı seçiminde daha dikkatli olacağız.

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