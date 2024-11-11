Mansur Yavaş'ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi "israf değil" dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?

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Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmeti es geçti 'konser' yarışana girdi. İstanbul'da çöp dağları oluşurken İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL ödediği ortaya çıktı.



Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim'de Yenikapı'da yapılan Hadise konseri için 6 milyon TL'lik bir ödeme yaptığı söylendi.



Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'e yaptığı ödemenin belgesi (Takvim.com.tr / Arşiv)



CHP'Lİ ABB'DEN GELEN PİS KOKULAR



CHP'de har vurup harman savurma çarkının Ankara'daki sac ayağında ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.



Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme bomba gibi düştü.



BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?



Durum öyle bir vaziyet aldı ki sanatçılardan peşi sıra yalanlama geldi, ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.



Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki akçeli işleri açık etti.

Mansur Yavaş 29 Ekim 2023'teki kutlamalarda 4 günde 8 sanatçıya 94 milyon lira verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



ÖNCE EKREM'İ İŞARET ETTİ SONRA KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ



İyice köşeye sıkışan Mansur Yavaş önce "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" deyip Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti sonra kameralar karşısına geçti.



Yavaş, 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim programlarının da maliyetini açıkladı.



4 GÜNDE 94 MİLYON TL VERDİ, AKLA ZİYAN SÖZLERLE KENDİNİ SAVUNDU



Böylelikle, Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'e 4 günde 94 milyon lira ödendiği ortaya çıktı. "Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaptığımız konserlerde 94 milyon lira harcadık" diyerek CHP tabanının gazını almaya çalışan Yavaş, "Teknik bir kez kuruluyor ve 8'i de oradan hizmet alıyor. Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz. İftiralar karşısında rakamlar bu şekilde" ifadelerini kullandı.