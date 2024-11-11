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Mansur Yavaş'ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi "israf değil" dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?

CHP'de konser vurgunu patlak verdi. ABB'deki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş kameralar karşısına geçti. Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti. Şimdi gözler 3 yılda 5 milyar TL çar çur eden Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 17:13 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 17:36
Mansur Yavaş’ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?

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Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmeti es geçti 'konser' yarışana girdi. İstanbul'da çöp dağları oluşurken İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL ödediği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim'de Yenikapı'da yapılan Hadise konseri için 6 milyon TL'lik bir ödeme yaptığı söylendi.

Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'e yaptığı ödemenin belgesi (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'e yaptığı ödemenin belgesi (Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'Lİ ABB'DEN GELEN PİS KOKULAR

CHP'de har vurup harman savurma çarkının Ankara'daki sac ayağında ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme bomba gibi düştü.

BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?

Durum öyle bir vaziyet aldı ki sanatçılardan peşi sıra yalanlama geldi, ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.

Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki akçeli işleri açık etti.

Mansur Yavaş 29 Ekim 2023'teki kutlamalarda 4 günde 8 sanatçıya 94 milyon lira verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş 29 Ekim 2023'teki kutlamalarda 4 günde 8 sanatçıya 94 milyon lira verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ÖNCE EKREM'İ İŞARET ETTİ SONRA KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

İyice köşeye sıkışan Mansur Yavaş önce "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" deyip Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti sonra kameralar karşısına geçti.

Yavaş, 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim programlarının da maliyetini açıkladı.

4 GÜNDE 94 MİLYON TL VERDİ, AKLA ZİYAN SÖZLERLE KENDİNİ SAVUNDU

Böylelikle, Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'e 4 günde 94 milyon lira ödendiği ortaya çıktı.

"Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaptığımız konserlerde 94 milyon lira harcadık" diyerek CHP tabanının gazını almaya çalışan Yavaş, "Teknik bir kez kuruluyor ve 8'i de oradan hizmet alıyor. Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz. İftiralar karşısında rakamlar bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, 41 Milyon 950 Bin TL ödediği Tan Taşçı ile aynı sahnede Ankara Havası oynadı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş, 41 Milyon 950 Bin TL ödediği Tan Taşçı ile aynı sahnede Ankara Havası oynadı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


CHP'Lİ ABB'NİN ÇAR ÇUR KARNESİ... İSİM İSİM KİMİN CEBİNE NE GİRDİ?

Gelelim Mansur Yavaş'ın Ankaralının bütçesinden yaptığı diğer ödemelere;

- 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine 41 Milyon 950 Bin TL ödendi.

Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendiEbru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi

- 28-29 Ekim 2024'te Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi. (4 milyon 750 bin TL'si Ebru Gündeş'in kaşe parası)

Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine yapılan ödemelerSemicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine yapılan ödemeler

- Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine 71 milyon 250 bin lira harcandı.

Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi'ne yapılan ödemelerMurat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi'ne yapılan ödemeler

- Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi konserlerine 78 milyon 500 bin lira harcandı.

Gelinen bu noktada CHP'li ABB'nin 5 yıl 7 ayda konser ve organizasyonlara 810 milyon 744 bin 144 TL para verdiği belgeleriyle tescillendi.

Mansur Yavaş'ın yaptığı ödemelerin tablosu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın yaptığı ödemelerin tablosu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KONSERLERE 810 MİLYON HARCAYAN YAVAŞ'IN ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK... "SANKİ İSRAF VAR"

Mansur Yavaş ise akla ziyan sözlerle konser vurgununu normalleştirme çabasına girişti.

"Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz" diyen Yavaş, "Ben bu konserlerin kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum. Bu rakamlar pahalı diyebilirsiniz, bakın hep milli günleri gösterdik. Memleketin birliğine, ortak duygulara neden olacak konserlerdir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SARAÇHANE OPERASYON ÇEKTİ

Vurgunun ortaya çıkmasının ardından CHP'nin Ankara kanadında kaos patlak verdi.

Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş tartışmalarını adaylığı yolunda kendine bir operasyon olarak gördüğü, özellikle Saraçhane medyasının olayın üzerinde tepinmesine çok sinirlendiği kulislerde konuşuluyor.

İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tanıtım afişi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tanıtım afişi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"HADİSE İSTANBUL'DA NE KADAR ALDI BİLMİYORUZ"

Öte yandan Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yakın kurmaylarla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Küçükkaya, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Dün aradım kurmaylarını, dediler ki: 'Çok üzgün, kızgın. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayacak çünkü adı cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak geçiyor.' Şu yanlış. İşte 50 milyon lira Ebru Gündeş konseri için, Mor ve Ötesi için 70 milyon lira, Candan Erçetin için bilmem ne... Dönelim. Başka belediyelerde de geçerli ama mesela Hadise'nin İstanbul'da ne kadar aldığını bilmiyoruz. Murat Ongun da diyor ki: 'Bunu eleştirenler AK Parti döneminde İstanbul Belediyesi başta olmak üzere ne kadar ödendiğini de...' O da haklı" dedi.

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