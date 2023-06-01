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    • 01.06.2023 18:52
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    Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti! Vatandaşlardan tepki "Hesabı sorulsun"

    Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Tan Taşçı konseri için toplamda 10 milyon 301 bin lira ödeme yaptığını iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bunun üzerine vatandaşlar, Yavaş'a "Hesabı sorulsun. Milletin ve devletin parasını neden sokağa atıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası!

    Her fırsatta israf ve savurganlığa karşı açıklamalarda bulunan CHP belediyelerinin savurganlıkları bitmiyor.

    CHP'ye yakın sanatçıları art arda sahnelere çıkaran CHP'li belediyelerin milyonlarca lirayı sahneye çıkarmasa da harcadığı belirlendi.

    TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, 2022'de önce iptal edilen sonra da yeniden düzenlenen ABB Tan Taşçı konseri ödemelerini ortaya çıkardı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da sahneye çıkarak Ankara havası oynadığı konser, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    TOPLAM 10 MİLYON 301 TL BİN ÖDEME
    Yalçın, ilk etapta iptal edilen konser için 4.548.782 TL, daha sonra gerçekleşen konser için 5.752.500 TL olmak üzere toplam 10.301.282 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Twitter hesabından bilgileri paylaşan Yalçın, paylaşımı, "Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?" notuyla yaptı.

        VATANDAŞLARDAN TEPKİ: "HESABI SORULSUN"
        Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın'ının Mansur Yavaş'ın, Tan Taşçı konseri için toplamda 10 milyon 301 bin lira ödeme yaptığını iddia ettiği paylaşımın altına vatandaşlar. Yavaş'a "Hesabı sorulsun. Milletin ve devletin parasını neden sokağa atıyorlar." diyerek depki gösterdi.

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        Haberler Güncel Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti! Vatandaşlardan tepki "Hesabı sorulsun"
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