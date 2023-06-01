Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti! Vatandaşlardan tepki "Hesabı sorulsun"

TOPLAM 10 MİLYON 301 TL BİN ÖDEME

Yalçın, ilk etapta iptal edilen konser için 4.548.782 TL, daha sonra gerçekleşen konser için 5.752.500 TL olmak üzere toplam 10.301.282 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Twitter hesabından bilgileri paylaşan Yalçın, paylaşımı, "Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?" notuyla yaptı.