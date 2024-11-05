CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı

Selahattin Çelikkaya ve Mansur Yavaş (Instagram)



DİKKAT ÇEKEN SELAHATTİN ÇELİKKYA'YA DETAYI



Ebru Gündeş konserinin organizasyonu yapan şirket Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şirketin iki ortağı bulunuyor. Yüzde 5 hissesi Kaan Alp adında bir kişiye aitken, şirketin yüzde 95 hissesine Selahattin Çelikkaya sahip. Mor ve Ötesi konserini organize eden şirket ise Enfest Organizasyon Turizm İthalat ihracat İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi de aynı isimlere ait. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Mayıs 2024 tarihli sayısında Enfest şirketinde pay devri yapıldığı, yüzde 5 hisseye sahip olan Kaan Alp'ın hisselerinin tamamını hisselerin yüzde 95'ine sahip olan Selahattin Çelikkaya'ya devrettiği görülüyor.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalı (AA)



AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE ÇOK SERT TEPKİLER



Vatandaşa hizmet için kullanılması gereken kaynakları, konserlele israf eden CHP'li Yavaş'a AK Parti çok sert tepki gösterdi.





İşte o tepkilerden bazıları: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: "Mansur Yavaş'a yeni slogan önerimdir. "Az laf çok konser", "Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ve ötesi Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek."





AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık konserini organize eden Organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler.Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış. Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor."