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CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL'yi israf ettiği ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 69 milyonluk konser skandalının ardından yeni bir rezillik daha patlak verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi adlı müzik grubunun konseri için de 71 milyon 520 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Öte yandan Yavaş’ın seçim çalışmalarını da yürüten Enfest Organizasyon’un sahipleri ile Ebru Gündeş konserini organize eden Festiva Organizasyon şirketinin sahiplerinin aynı kişiler olması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:47 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 19:05
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı

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Vatandaşa hizmet için harcanacak kaynakları CHP'li belediyelerin konserlere akıtması büyük tepkilere neden oldu.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL'yi israf ettiği ortaya çıktı (AA)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL'yi israf ettiği ortaya çıktı (AA)

MANSUR'DAN YENİ SKANDAL

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik konser skandalının yankıları sürerken, bir rezillik daha ortaya saçıldı.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)

71 MİLYON TL'LİK İSRAF

Mansur Yavaş'ın Mayıs ayında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen Mor ve Ötesi Konseri'ne 71 milyon 520 bin TL ödediği ortaya çıktı.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Veryansın Tv'nin ele geçirdiği belgelerde, tarafların 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı sözleşmede Keşif Beledi'nin 59 milyon 600 bin TL olarak belirlendiği, Katma Değer Vergisiyle birlikte ihale bedelinin 71 milyon 520 bin TL olduğu belgede yer aldı.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)

Belgeye göre, işe başlama tarihinin 9 Mayıs 2024 olduğu, iş bitirme tarihinin ise 19 Mayıs olduğu görüldü.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın TV)

Belgede ihalenin konusu bölümünde şu ifade yer aldı:

"Mor ve Ötesi Grubu tarafından konser gerçekleştirilmesi hizmet alımı işine ait taahhüt kartı girişi."

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (X)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (X)

Yine belgede ihalenin 4724 sayılı ihale kanununun 22'inci maddesinin (b) bendine göre düzenlendiği belirtildi.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın Tv))CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalının belgeleri ortaya çıktı (Veryansın Tv))

22'inci maddenin (b) bendi, "sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olması" olarak ifade ediliyor. Doğrudan alım ihalesi olarak geçiyor.

Selahattin Çelikkaya ve Mansur Yavaş (Instagram)Selahattin Çelikkaya ve Mansur Yavaş (Instagram)

DİKKAT ÇEKEN SELAHATTİN ÇELİKKYA'YA DETAYI

Ebru Gündeş konserinin organizasyonu yapan şirket Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şirketin iki ortağı bulunuyor. Yüzde 5 hissesi Kaan Alp adında bir kişiye aitken, şirketin yüzde 95 hissesine Selahattin Çelikkaya sahip.

Mor ve Ötesi konserini organize eden şirket ise Enfest Organizasyon Turizm İthalat ihracat İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi de aynı isimlere ait. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Mayıs 2024 tarihli sayısında Enfest şirketinde pay devri yapıldığı, yüzde 5 hisseye sahip olan Kaan Alp'ın hisselerinin tamamını hisselerin yüzde 95'ine sahip olan Selahattin Çelikkaya'ya devrettiği görülüyor.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalı (AA)CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konser skandalı (AA)

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE ÇOK SERT TEPKİLER

Vatandaşa hizmet için kullanılması gereken kaynakları, konserlele israf eden CHP'li Yavaş'a AK Parti çok sert tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: "Mansur Yavaş'a yeni slogan önerimdir. "Az laf çok konser", "Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ve ötesi Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek."



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık konserini organize eden Organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler.Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış. Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor."



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Konser için 69 MİLYON ₺'ye anlaşma yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın mayıs ayında yine konser için 71 MİLYON ₺ ödediği ortaya çıktı. Ankara'ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara'ya ihanettir bu!"


CHP'Lİ BELEDİYELERİN BİTMEYEN KONSER SEVDASI

Bu bağlamda CHP'li belediyelerin konser skandalları Takvim.com.tr manşetleriyle tekrar hatırlayalım.

(Haberleri okumak için lütfen görsele tıklayınız)

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