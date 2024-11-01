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CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti

CHP'li belediyeler, işçinin maaşını, SGK'nın borcunu vermedi. Ama şarkıcıları zengin etti. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödedi. Bunu duyan vatandaş isyan etti: Önce SSK borçlarını kapat.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:30
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti

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CHP'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri için sanatçılara uçuk ödemeler yapması, vatandaşı isyan ettirdi. İzmir Konak'ta Şevval Sam'ın vereceği konser için 5.3 milyon lira alacağının ortaya çıkmasının ardından, belediye etkinliği iptal etti.

CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi (Takvim.com.tr)CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi (Takvim.com.tr)

Ardından Sam'ın Ankara Çankaya'da sahneye çıkacağı ilan edildi.

Her 29 Ekimde Atatürk maskeli İzmir söğüş! CHPli Konak Belediyesinden Şevval Sama 2 saat için 5 milyon 300 bin TL... Belge belge soygunHer 29 Ekimde Atatürk maskeli İzmir söğüş! CHPli Konak Belediyesinden Şevval Sama 2 saat için 5 milyon 300 bin TL... Belge belge soygun
Her 29 Ekim'de Atatürk maskeli İzmir söğüş! CHP'li Konak Belediyesi'nden Şevval Sam'a 2 saat için 5 milyon 300 bin TL... Belge belge soygun

Ancak yine tepkiler üzerine o konserin de iptal olduğu bildirildi. İBB'nin, Yenikapı'da sahne alan Hadise'ye 6 milyon lira ödemesi de tepki çekti. Esas bomba haber, ABB'den geldi.

ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim Gazetesi)ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim Gazetesi)

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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile Mert Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çankaya Atatürk Orman Çiftliği'nde sevilen şarkılarını söyledi.

69 milyon TL'lik ödemenin belgesi ortaya çıktı (Ekran görüntüsü/Veryansın Tv)69 milyon TL'lik ödemenin belgesi ortaya çıktı (Ekran görüntüsü/Veryansın Tv)

Ama bunun maliyetinin Hadise'ye ödenen ve Şevval Sam'a teklif edilen paranın 10 katının üzerinde olduğu belirlendi. Bu ödemenin belgesini, Veryansın Tv ele geçirdi.

ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü))ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü))

Buna göre Ebru Gündeş konseri maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu belirlendi. Konser için Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma yapıldığı tespit edildi.

ABB Başkanı Yavaş'ın bu kadar yüksek bütçeli bir konsere nasıl onay verdiği merak ediliyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)ABB Başkanı Yavaş'ın bu kadar yüksek bütçeli bir konsere nasıl onay verdiği merak ediliyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Belgede "Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi" ifadesi kaydedildi. İhalenin 21/b ihale kanunu kapsamında yapıldığı belirlenirken, ayrıntıları öğrenmek için telefonla aradığımız Kültür İşleri, Özel Kalem ve Basın Dairesi, sorularımıza cevap vermedi.

Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABBye sordu: Hadise ve Ebru Gündeşe ne kadar ödediniz?Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABBye sordu: Hadise ve Ebru Gündeşe ne kadar ödediniz?
Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABB'ye sordu: Hadise ve Ebru Gündeş'e ne kadar ödediniz?

Alacağı ücret tepki çekmişti! Milyonluk Hadise konserinde yangın paniği! Apar topar terk ettilerAlacağı ücret tepki çekmişti! Milyonluk Hadise konserinde yangın paniği! Apar topar terk ettiler
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