CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti

69 milyon TL'lik ödemenin belgesi ortaya çıktı (Ekran görüntüsü/Veryansın Tv) Ama bunun maliyetinin Hadise'ye ödenen ve Şevval Sam'a teklif edilen paranın 10 katının üzerinde olduğu belirlendi. Bu ödemenin belgesini, Veryansın Tv ele geçirdi.

ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)) Buna göre Ebru Gündeş konseri maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu belirlendi. Konser için Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma yapıldığı tespit edildi.