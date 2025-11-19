Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı kapsamlı iddianame, CHP içinde uzun süredir devam eden güç mücadelesini yeni bir aşamaya taşıdı. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu için 143 ayrı eylemden 2.430 yıla kadar hapis istenmesi, partide dengeleri bir anda değiştirdi.

Daha önce "İki forvetim var" diyerek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, bu kez hesapları değiştiren bir adım attı ve kendi adaylığını ilan etti.

Özgür Özell (Fotoğraf: DHA)

12 Kasım'da Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde "Dönüm noktası olacak bir çağrı yapıyorum" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özel, "Aday olursan seninle yarışmaya hazırım" sözleriyle İmamoğlu'na giden yolu fiilen kapattı.

Kulislerde bu çıkış, "İmamoğlu'nu Silivri'de bırakıp kendi adaylığını öne çıkarma hamlesi" olarak yorumlandı.