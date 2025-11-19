PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu için 2.430 yıla kadar hapis talep edilen iddianame CHP’de dengeleri altüst etti. Genel Başkan Özgür Özel'in yaptığı son çıkış kulislerde “İmamoğlu’nu Silivri’de bırakıp kendi adaylığını öne çıkarma hamlesi” olarak yorumlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Silivri ziyaretleri ve sessiz tavrı da mevcut yönetime yönelik örtülü bir mesaj olarak değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı kapsamlı iddianame, CHP içinde uzun süredir devam eden güç mücadelesini yeni bir aşamaya taşıdı. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu için 143 ayrı eylemden 2.430 yıla kadar hapis istenmesi, partide dengeleri bir anda değiştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK ÇIKIŞI: HAZIRIM
İddianamenin yarattığı siyasi deprem sürerken, parti içindeki en dikkat çekici çıkış Genel Başkan Özgür Özel'den geldi.

Daha önce "İki forvetim var" diyerek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, bu kez hesapları değiştiren bir adım attı ve kendi adaylığını ilan etti.

Özgür Özell (Fotoğraf: DHA)Özgür Özell (Fotoğraf: DHA)

12 Kasım'da Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde "Dönüm noktası olacak bir çağrı yapıyorum" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özel, "Aday olursan seninle yarışmaya hazırım" sözleriyle İmamoğlu'na giden yolu fiilen kapattı.

Kulislerde bu çıkış, "İmamoğlu'nu Silivri'de bırakıp kendi adaylığını öne çıkarma hamlesi" olarak yorumlandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

KILIÇDAROĞLU'NDAN SESSİZ MESAJ: YOK SAYDI
Partide tansiyonu artıran ikinci hamle ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Mutlak butlan tartışmalarıyla birlikte sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu hafta sonu Silivri Cezaevi'ne giderek Gezi davası tutukluları Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i ziyaret etti.

Parti kulislerinde bu ziyaretle Kılıçdaroğlu'nun hem CHP yönetimine hem İmamoğlu'na mesaj verdiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarıyla birlikte CHP'nin rüşvetle dizayn edildiği öne sürülen iddianamenin "boş olmadığı" görüşünde olduğu belirtiliyor.

CHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlaliCHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlali

İMAMOĞLU "BETONA MI GÖMÜLDÜ?"
Bilindiği üzere mutlak butlan tartışmalarının alevlendiği haziran ayında Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Beni betona gömmek istiyor" demişti. Benzer bir durum şimdi Özel için de geçerli... Özgür Özel ekibinin "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz" dediği öne sürüldü.

CHP'den kulisleri aktaran Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "Özgür Özel'in ekibi bir süredir Ekrem İmamoğlu'nun neden cumhurbaşkanı adayı olamayacağı, olmasının mümkün olmadığı tezini işliyor." dedi. CHP yandaşı Nefes Yazarı Aytunç Erkin ise katıldığı bir programda, "Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel gibi iddianame boş demez. CHP'de sular durulmuş değil." iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Özgür Özel, sonunda baklayı ağzından çıkardı.

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu, "Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta, sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım" dedi.

Bu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek demektir. Zaten bir süredir Özgür Özel ekibi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tezini işlemeye başladı.

CHP kulislerine yansıyan bilgiye göre Özgür Özel'in bu çıkışı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etmiş. Aralarında çekişme başlamış. İmamoğlu, "Milletin, önseçimle üyelerin, partililerin ve parti yöneticilerinin teveccühleri ile adaylaştım. Asla vazgeçmem" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

GERİLİM YAŞANIR MI
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, haftalık olağan görüşmelerini perşembe günleri yapıyorlar. DEM'liler İmralı'ya, Özgür Özel Silivri'ye gidiyor. Bu hafta yapacakları görüşmenin temelini Özgür Özel'in bu çıkışının oluşturması bekleniyor. Aralarında bir gerilim yaşanır mı? Bilemiyorum. Ama İmamoğlu bu tür çıkışlardan rahatsız olur. Çünkü İmamoğlu'nun Silivri'deki en büyük gücü cumhurbaşkanı adaylığı. Dünya kamuoyuna cumhurbaşkanı adayı cezaevinde diye haberler yaptırıyorlar. Erdoğan rakibini yargılatıyor diye algı operasyonu yürütüyorlar. İmamoğlu bu kozunu kaybetmek ister mi? Bu gücünü kaybetmek demek Silivri'de yolsuzluktan, rüşvetten yargılanan belediye başkanı konumuna düşmek demektir. İmamoğlu bunun farkında.

Ama bir de siyasetin gerçekleri var. 'Mühür kimdeyse Süleyman' odur.

Özgür Özel'in ekibi bir süredir Ekrem İmamoğlu'nun neden cumhurbaşkanı adayı olamayacağı, olmasının mümkün olmadığı tezini işliyor. Üç gerekçeyi ileri sürüyorlar.

1- İmamoğlu, örgüt lideri olarak 2 bin 430 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu davalar sonuçlanmayacak. Bu durumda cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil.

2- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Adaylık müracaatı dahi yapamaz.

3- İmamoğlu hakkında istinafta bekleyen ahmak davası var. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf onadığı taktirde siyasi yasak gelecek.

Özgür Özel'in, İmamoğlu'ndan çok İmamoğluculuk yapmasına aldanmayın. Dillerinden İmamoğlu'nu düşürmemeleri sizi yanıltmasın. Özgür Özel ekibi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işliyor. Özgür Özel'in CHP'nin doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu savunuyorlar.

İBB iddianamesi CHPyi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansınİBB iddianamesi CHPyi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın

CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRDÜ
Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı aday olmalı tezini işliyorlar.
Bu arada gözlerden kaçan bir nokta var. Özgür Özel CHP'yi dönüştürüyor. CHP'ye damgasını vuruyor. İpleri eline geçiriyor. Şimdiye kadar CHP'de Ekrem İmamoğlu hâkimdi. İstediği an Özgür Özel'i devirebilecek güce sahipti. Ama köprülerin altından çok sular aktı. Özgür Özel başarılı bir performans ortaya koydu. CHP'yi dönüştürmeyi başardı. İstanbul İl örgütü dahi Özgür Özel'in yanında. Özgür Özel'in 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan CHP kurultayına damgasını vurması bekleniyor. Bu kez Parti Meclisi, Özgür Özel ağırlıklı olacak."

