Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı

İMAMOĞLU "BETONA MI GÖMÜLDÜ?"
Bilindiği üzere mutlak butlan tartışmalarının alevlendiği haziran ayında Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Beni betona gömmek istiyor" demişti. Benzer bir durum şimdi Özel için de geçerli... Özgür Özel ekibinin "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz" dediği öne sürüldü.
CHP'den kulisleri aktaran Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "Özgür Özel'in ekibi bir süredir Ekrem İmamoğlu'nun neden cumhurbaşkanı adayı olamayacağı, olmasının mümkün olmadığı tezini işliyor." dedi. CHP yandaşı Nefes Yazarı Aytunç Erkin ise katıldığı bir programda, "Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel gibi iddianame boş demez. CHP'de sular durulmuş değil." iddiasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Özgür Özel, sonunda baklayı ağzından çıkardı.
Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu, "Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta, sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım" dedi.
Bu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek demektir. Zaten bir süredir Özgür Özel ekibi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tezini işlemeye başladı.
CHP kulislerine yansıyan bilgiye göre Özgür Özel'in bu çıkışı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etmiş. Aralarında çekişme başlamış. İmamoğlu, "Milletin, önseçimle üyelerin, partililerin ve parti yöneticilerinin teveccühleri ile adaylaştım. Asla vazgeçmem" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)
GERİLİM YAŞANIR MI
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, haftalık olağan görüşmelerini perşembe günleri yapıyorlar. DEM'liler İmralı'ya, Özgür Özel Silivri'ye gidiyor. Bu hafta yapacakları görüşmenin temelini Özgür Özel'in bu çıkışının oluşturması bekleniyor. Aralarında bir gerilim yaşanır mı? Bilemiyorum. Ama İmamoğlu bu tür çıkışlardan rahatsız olur. Çünkü İmamoğlu'nun Silivri'deki en büyük gücü cumhurbaşkanı adaylığı. Dünya kamuoyuna cumhurbaşkanı adayı cezaevinde diye haberler yaptırıyorlar. Erdoğan rakibini yargılatıyor diye algı operasyonu yürütüyorlar. İmamoğlu bu kozunu kaybetmek ister mi? Bu gücünü kaybetmek demek Silivri'de yolsuzluktan, rüşvetten yargılanan belediye başkanı konumuna düşmek demektir. İmamoğlu bunun farkında.
Ama bir de siyasetin gerçekleri var. 'Mühür kimdeyse Süleyman' odur.
Özgür Özel'in ekibi bir süredir Ekrem İmamoğlu'nun neden cumhurbaşkanı adayı olamayacağı, olmasının mümkün olmadığı tezini işliyor. Üç gerekçeyi ileri sürüyorlar.
1- İmamoğlu, örgüt lideri olarak 2 bin 430 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu davalar sonuçlanmayacak. Bu durumda cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil.
2- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Adaylık müracaatı dahi yapamaz.
3- İmamoğlu hakkında istinafta bekleyen ahmak davası var. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf onadığı taktirde siyasi yasak gelecek.
Özgür Özel'in, İmamoğlu'ndan çok İmamoğluculuk yapmasına aldanmayın. Dillerinden İmamoğlu'nu düşürmemeleri sizi yanıltmasın. Özgür Özel ekibi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını işliyor. Özgür Özel'in CHP'nin doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu savunuyorlar.
CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRDÜ
Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı aday olmalı tezini işliyorlar.
Bu arada gözlerden kaçan bir nokta var. Özgür Özel CHP'yi dönüştürüyor. CHP'ye damgasını vuruyor. İpleri eline geçiriyor. Şimdiye kadar CHP'de Ekrem İmamoğlu hâkimdi. İstediği an Özgür Özel'i devirebilecek güce sahipti. Ama köprülerin altından çok sular aktı. Özgür Özel başarılı bir performans ortaya koydu. CHP'yi dönüştürmeyi başardı. İstanbul İl örgütü dahi Özgür Özel'in yanında. Özgür Özel'in 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan CHP kurultayına damgasını vurması bekleniyor. Bu kez Parti Meclisi, Özgür Özel ağırlıklı olacak."