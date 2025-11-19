İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın

Parti içi muhalefet ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.
Sadık vekillerin "kurultay" hazırlıkları sürerken İBB iddianamesinin kamuoyuna duyurulmasıyla parti sarsıldı. Ortaya çıkan müspet deliller, rüşvet trafiğinde bulunan CHP'li vekiller ve belediye başkanları parti içinde huzursuzluğa yol açtı.
20 CHP'li, Genel Merkez'in hırsızlığı ve yolsuzluğu savunmasına isyan edip Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede yer alan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istedi.
ÖZGÜR ÖZEL'E ÜLTİMATOM: ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIK
Özgür Özel'e "Atatürk'ün mirasına sahip çık" diyerek isyan eden 20 vekilin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
Sayın Genel Başkanım,
Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.
VEKİLLER AÇIK AÇIK BUNU DEDİ: YOLSUZLUĞU AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ
İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalını kamuoyuna açıklayamadıklarını belirten CHP'li vekiller, "Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.