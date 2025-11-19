PODCAST CANLI YAYIN

İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın

İBB iddianamesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Aralarında Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin de olduğu 20 CHP'li vekil kurultay arifesinde bildiri yayımladı. Genel Merkez'in yolsuzluğu savunmasına isyan edip Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede olan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istedi. "Yolsuzluğu açıklamakta zorlanıyoruz" denildi. CHP'li 20 vekil İmamoğlu'nun aklanamıyorsa partiden ilişiğinin kesilmesini istiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
CHP'de 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak 39. Olağan Kurultayı öncesi kazan kaynıyor.

Parti içi muhalefet ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Sadık vekillerin "kurultay" hazırlıkları sürerken İBB iddianamesinin kamuoyuna duyurulmasıyla parti sarsıldı. Ortaya çıkan müspet deliller, rüşvet trafiğinde bulunan CHP'li vekiller ve belediye başkanları parti içinde huzursuzluğa yol açtı.

20 CHP'li, Genel Merkez'in hırsızlığı ve yolsuzluğu savunmasına isyan edip Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede yer alan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istedi.



ÖZGÜR ÖZEL'E ÜLTİMATOM: ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIK

Özgür Özel'e "Atatürk'ün mirasına sahip çık" diyerek isyan eden 20 vekilin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:


Sayın Genel Başkanım,

Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.




VEKİLLER AÇIK AÇIK BUNU DEDİ: YOLSUZLUĞU AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ

İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalını kamuoyuna açıklayamadıklarını belirten CHP'li vekiller, "Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.





"BURHANETTİN BULUT, ÖZGÜR KARABAT VE İDDİANAMEDE ADI GEÇEN CHP'LİLER YARGILANSIN"

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat başta adı olmak üzere, yolsuzlukla ismi zikredilen CHP'lilerin "KONUMU NE OLURSA OLSUN" parti içinde yargılanmasını isteyen 20 vekil şu taleplerde bulundu:

Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhitte iftira davası açılması,

Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,

Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişkilerinin kesilmesi.


Vekillerin "itirafçı olanların hala parti üyeliği devam ediyor" diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin partiden ihracını istediği görüldü.




EKREM'İ CHP'LİLER DE SİLİVRİ BETONUNA GÖMDÜ

Bildiride "Konumu ne olursa olsun" vurgusunun yapılmasının ana hedefi ise Ekrem İmamoğlu. CHP'li vekiller İmamoğlu'nun parti içinde yargılanmasını, aklanamıyorsa ilişiğinin kesilmesini istiyor.

TAKVİM 10 İSMİ AÇIKLIYOR

Peki, bildiride hangi CHP'li vekillerin ismi var?

Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre bildiride yer alan 20 vekilden 10'u şu şekilde:

Orhan Sarıbal

Mahir Polat

Gamze Akkuş İlgezdi

Deniz Demir

Mustafa Adıgüzel

Sevda Erden Kılıç

Rıfat Nalbantoğlu

Hüseyin Yıldız

Hasan Ufuk Çakır

Hasan Öztürkmen



CHP'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

20 CHP'li vekilin Genel Merkez'e bayrak açan bildirisi, kurultay öncesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Gözler Özgür Özel'e çevrildi. Bu doğrultuda Özel'in PM ve MYK'yı nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı