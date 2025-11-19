PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Cemil Tugay 3 katlı konağı ofis yaptı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yöneticilerle aynı ortamda çalışacağı “açık ofis” uygulaması 3 katlı konağa geçişiyle kısa sürdü. Göreve geldiğinde “makam odası olmayacak” diyerek tasarruf mesajı veren Tugay, 19. yüzyıldan kalma üç katlı tarihi Ayyıldızlı Konak’ı başkanlık ofisi olarak kullanmaya başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN)'nın düzenlediği Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı'nda konuştu. Kamudaki sistemin eksikliklerini sıralayan Başkan Tugay, yeniliğin gerekliliğine vurgu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay (AA)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay (AA)

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açık ofis çalışma sistemine geçeceğini de duyuran Başkan Tugay, "Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şirket genel müdürlerimizden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak iki hafta içinde açık ofis ortamında beraber çalışmaya başlayacağız. Makam odalarını kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkanlık ofisine çevrilen Ayyıldızlı KonakBaşkanlık ofisine çevrilen Ayyıldızlı Konak

Herkes çayını, kahvesini kendisi alacak diyen Tugay, bu modelin aidiyet ve uyum duygusunu artıracağını savunmuştu. "Herkesin çayını, kahvesini kendisi alacak" diyen Tugay, bu modelin aidiyet ve uyum duygusunu artıracağını savunmuştu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SODEMSEN (İzmir BB sitesi)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SODEMSEN (İzmir BB sitesi)

ADALET ARAYIŞI KISA SÜRDÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılış konuşmasında "Bizler daha adil, daha katılımcı ve daha insanca çalışma hayatı için ortak mücadele içindeyiz" şeklinde konuştu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SODEMSEN (İzmir BB sitesi)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SODEMSEN (İzmir BB sitesi)

SOYER'E ÖZENDİ

Ancak Tugay'ın Kültürpark'taki açık ofis planlarının üzerinden kısa bir süre geçmeden 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve uzun yıllar şehrin kültürel mirasının bir parçası olan Ayyıldızlı Konak'ın başkanlık ofisi olarak kullanılması, kamuoyunda çelişkili bir adım olarak değerlendirildi. Tarihi konak, bodrum katı da dahil olmak üzere üç katlı ve toplam 460 metrekarelik alandan oluşmaktadır. 70 metrekarelik bahçesiyle birlikte Hatuniye Meydanı'nı Oteller Sokağı'na bağlayan 945 Sokak'ta yer alıyor.

Sabah'In haberine göre, geçmişte benzer bir tartışma, eski başkan Tunç Soyer'in Varyant'taki Tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konutuna çevirmesiyle yaşanmıştı. Soyer'den sonra Tugay'ın Konak'a taşınması, "Şato gitti, Konak geldi" yorumlarına yol açtı.

Tunç Soyer'in Varyant'taki Tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konutuna çevirmesiTunç Soyer'in Varyant'taki Tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konutuna çevirmesi

