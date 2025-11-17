Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü

Takvim



ZAMAN HIRSIZI MI ZAMAN YATIRIMI MI?

Öğrencilerin başarısı için Esin Yılmaz Ashkar, aileİ lerin yapması gerekenleri de şu şekilde anlattı: Spor, müzik, sanat, kişisel bakım, arkadaş görüşmeleri zaman kaybı değil, zamanın verimli işlemesini sağlayan alanlardır. Özellikle sınav senesinde öğrencinin ruh sağlığı, dikkat kapasitesi ve zihinsel esnekliği ancak bu alanlarla korunabilir.

Müzik yapan öğrenci daha odaklıdır.

Spor yapan öğrenci strese daha dayanıklıdır.

Sosyalleşen öğrenci daha özgüvenlidir.

Bu etkinlikler hayatı "duraklatmak" değil, hayatla birlikte yürümeyi öğrenmektir. Güvenilir ve planlı olduğu sürece çocuğunuzun fiziksel ve sosyal faaliyetlerini lütfen durdurmayın.

SINAV GRUBU HALA BAŞLAMADIYSA...

Eğer hala "ben hiçbir şey yapmadım" diyorsan dinle Çünkü henüz geç değil. Ama artık geç kalmamalısın. Denemeye çalışmaya başladığın an, senin gerçek zamanın başlar. Ve bugün başladığında başlamayanların önüne geçersin unutma bu bir sıralama sınavı Denemeden vazgeçme.

Geç kaldığını düşündüğün anda bile başlaman, bir kişiyi değil bin kişiyi öne geçirir.

VAZGEÇME BAŞLA!

Zaman seni beklemiyor. Ama sen kendi zamanını yeniden tasarlayabilirsin. İkinci çeyrek sana şunu söylüyor: "Ya şimdi kendini ayağa kaldırırsın, ya da yıl sonunda neden olmadığını anlatırsın."

ERTELEME: KIRICI FORMÜL MİKRO HEDEFLE BAŞLA:

"Sadece 5 test sorusu çözeceğim."

GERİ SAYIM YAP:

5-4-3-2-1 ve başla.



İYİ HİSSETMEYİ BEKLEME:

Başlamadan önce değil, başladıktan sonra iyi hissedersin.